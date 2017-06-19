Сергій НАГОРНЯК: «Не вірю, що ми зможемо обійтися без легіонерів»

Представник експертної ради УПЛ — про минулий та майбутній сезони.

— Сергію, три тижні тому завершився чемпіонат-2016/17, за три тижні стартує наступний. Давайте почнемо з того, що вже став надбанням минулого: які залишились основні враження?

— Головне відчуття (думаю, не тільки в мене) — дуже складний ігровий рік, який матиме визначальний вплив на майбутнє. Й дуже приємно усвідомлювати, що те майбутнє у нас є: ми не просто побачили появу нових яскравих імен, ми переконалися, що навіть за умови мінімальної уваги до своїх вихованців, вони — доморощені футболісти — можуть скласти 80% кадрового складу всіх клубів УПЛ. Я, звичайно, не вірю, що ми «зможемо обійтися без легіонерів», як полюбляють про це говорити. Ні: сильні іноземці нам потрібні, проте у помірній кількості. Так ось чемпіонат-2016/17 довів: потенціал у нашого футболу справді великий. Просто потрібен час, терпіння й уміло поставлена робота з людьми… Якщо конкретизувати враження від сезону, то скажу ще таке: стартові тури дещо розчаровували (або принаймні насторожували), втім, згодом «розкочегарилося», а навесні взагалі було дуже цікаво.

— Які б Ви окреслили тенденції сезону? Чи було щось таке, чого ми не бачили раніше?

— Вважаю, одне: дев’ять команди із загальних 12-ти так чи інакше намагалися грати за схемою з трьома центральними захисниками — наймоднішою в сучасному футболі.

— Щодо нової формули проведення…

— Враження неоднозначні. Якщо зосередитися на першій шістці, то тут — вище всіх похвал: я дивився всі матчі, й не побачив жодного нецікавого! Жодного! Із Групою 2 ситуація складніша. Розумієте, якщо перед футболістами й тренерами немає турнірних — спортивних — завдань… У контексті другої шістки я вперше пожалкував про те, що УЄФА скасувала Кубок Інтертото: якби цей турнір досі існував, ми би могли, наприклад, гарантувати участь у ньому сьомій команді. Так, визнаю: рішення УПЛ про запровадження Трофею престижу — сильний хід, видно було, що радість «Ворскли» від його здобуття — непідробна. Проте жоден «моральний» стимул не замінить спортивно-турнірного.

— Із огляду на все сказане — які маєте передбачення на наступний чемпіонат?

— Триватиме період очищення: наші клуби й надалі перебуватимуть у ситуації, коли треба вчитися заробляти гроші й робити ставку на доморощені кадри. Якщо конкретно — сподіваюся, не буде такого розриву між першим та другим місцями. Багато очікую від новачків. І взагалі: приклад «Чорноморця» в сезоні-2016/17 засвідчив, що можливо все! Маю на увазі те, що одесити з таким складом випередили «Ворсклу». Ту «Ворсклу», яка за добором футболістів мало чим поступалася, наприклад, «Зорі» (якщо взагалі поступалася)…