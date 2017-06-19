Состоялась жеребьевка первых двух отборочных раундов Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка двух стартовых отборочных раундов Лиги чемпионов УЕФА.

Всего 16 дней назад «Реал» в 12-й раз завоевал Кубок европейских чемпионов. Но вот уже с жеребьевки в штаб-квартире УЕФА начался новый розыгрыш престижнейшего еврокубка, финал которого примет Киев. В турнире примет участие дебютант из Косово «Трепча'89», который в первом отборочном раунде сразится с фарерским «Викингуром».

Обладатель Кубка чемпионов-1966/67 «Селтик» начнет борьбу во втором отборочном раунде, где сыграет против «Линфилда» или «Ла-Фиориты». С этого же этапа стартуют «Копенгаген», АПОЕЛ, «Мальме» и «Легия», которые в последние годы уже добирались до группового турнира. Их первыми соперниками в ЛЧ-2017/18 будут «Жилина», «Дюделанж», «Вардар» и «Мариехамн» соответственно.

Бессменный чемпион Беларуси БАТЭ сразится с «Алашкертом» или ФК «Санта-Коломой». Что касается «Шерифа», он проверит на прочность албанский «Кукес», а юрмальский «Спартак» скрестит шпаги с «Астаной».

Первый отборочный раунд (27/28 июня и 4/5 июля)

«Викингур» (FRO) - «Трепча'89» (KOS)

«Хибернианс» (MLT) - «Таллин» (EST)

«Алашкерт» (ARM) - ФК «Санта-Колома» (AND)

«ТНС» (WAL) - «Европа» (GIB)

«Линфилд» (NIR) - «Ла-Фиорита» (SMR)

Второй отборочный раунд (11/12 и 18/29 июля)

АПОЕЛ (CYP) - «Дюделанж» (LUX)

«Жальгирис» (LTU) - «Лудогорец» (BUL)

«Карабах» (AZE) - «Самтредия» (GEO)

«Партизан» (SRB) - «Будучность» (MNE)

«Хибернианс» (MLT) / «Таллин» (EST) - «Зальцбург» (AUT)

«Шериф» (MDA) - «Кукес» (ALB)

«Астана» (KAZ) - «Спартак» Юрмала (LVA)

БАТЭ (BLR) - «Алашкерт» (ARM) / ФК «Санта-Колома» (AND)

«Жилина» (SVK) - «Копенгаген» (DEN)

«Хапоэль» Беэр-Шева (ISR) - «Гонвед» (HUN)

«Риека» (CRO) - «ТНС» (WAL) / «Европа» (GIB)

«Мальме» (SWE) - «Вардар» (MKD)

«Зриньски» (BIH) - «Марибор» (SVN)

«Дандолк» (IRL) - «Русенборг» (NOR)

«Хабнарфьордюр» (ISL) - «Викингур» (FRO) / «Трепча'89» (KOS)

«Линфилд» (NIR) / «Ла-Фиорита» (SMR) - «Селтик» (SCO)

«Мариехамн» (FIN) - «Легия» (POL)