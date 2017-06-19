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Волинь розпочала підготовку до нового сезону

Перший збір команда проведе в Луцьку

  • 19.06.2017 14:25
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ФК Волынь
© ФК Волынь

Сьогодні футболісти «Волині» проходять поглиблений медичний огляд  для визначення стартового функціонального стану, а вже завтра відбудеться перше тренувальне заняття.

Тиждень кoманда тренуватиметься в Луцьку і зіграє два контрольних поєдинки: 24 червня з дублем  львівських «Карпат» та 28 червня з винниківським «Рухом».

За цей період тренерських штаб «Волині» відбере 28 футболістів, які відправляться на учбово-тренувальний збір до Ужгорода.

УТЗ пройде з 28 червня по 12 липня у спорткомплексі «Камелот». Заплановано п’ять спарингів.

Источник — ФК Волынь

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