Волинь розпочала підготовку до нового сезону

Сьогодні футболісти «Волині» проходять поглиблений медичний огляд для визначення стартового функціонального стану, а вже завтра відбудеться перше тренувальне заняття.

Тиждень кoманда тренуватиметься в Луцьку і зіграє два контрольних поєдинки: 24 червня з дублем львівських «Карпат» та 28 червня з винниківським «Рухом».

За цей період тренерських штаб «Волині» відбере 28 футболістів, які відправляться на учбово-тренувальний збір до Ужгорода.

УТЗ пройде з 28 червня по 12 липня у спорткомплексі «Камелот». Заплановано п’ять спарингів.