Динамовцы вышли из отпуска и отправились на медосмотр

В первый рабочий день недели, 19 июня, завершился отпуск у игроков первой команды «Динамо».

Подготовка к началу или возобновлению сезона традиционно для футболистов начинается с полного медицинского осмотра, который динамовцы каждые полгода проходят в столичной клинике «Борис» на Позняках.

У профильных врачей, которые засвидетольствовали полный порядок со здоровьем футболистов, сегодня побывали восемь динамовцев. Среди новых-старых имен можно выделить ветерана команды Олега Гусева, который последние полгода поддерживал форму самостоятельно, а недавно подписал с «Динамо» контракт до лета 2018-го, а также Артема Кравца, вернувшегося к «бело-синим» из аренды. Отметим, что из легионеров в запланированные два дня врачей посетит только серб Александар Пантич – другие же пройдут осмотр позже.

В порядке очереди игроки заходили в кабинеты врачей – невропатолога, терапевта, травматолога, окулиста, отоларинголога, сделали кардиограмму, УЗИ брюшной полости и сердца, которое было более чем тщательным, поэтому приходилось тратить на него больше времени. Также сдали весь спектр анализов, измерили давление и антропометрические данные. Отметим, что по сравнению с предыдущими годами, на этот раз добавился визит к стоматологу.

Завтра медицинское обследование ожидает еще десятерых игроков «Динамо», которые также с самого утра посетят клинику «Борис».