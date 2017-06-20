Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Как украинские футболисты отпуск провели

Sport.ua просмотрел странички игроков в соцсетях

  • 20.06.2017 11:10
  • 2978 просмотров
  • 9 комментария
Метки
instagram.com
© instagram.com
Как Селезнев Подольски встретил, «золотая молодежь» «Шахтера» в Турции и многое другое - в обзор социальных сетей украинских игроков.
 
Выпускники Академии «Шахтера» Виктор Коваленко, Виктор Зубков, Александр Зинченко и Владлен Юрченко компанией отдохнули в Турции.

 
 
 
Также в Анталье отдыхал одноклубник Коваленко и Зубкова – Иван Ордец.
 
 
 
Вернувшийся в «Динамо» из «Гранады» Артем Кравец вместе с очаровательной женой посетил Мальдивы.
 
 
А Тарас Степаненко взял в Турцию всю семью.
 
 
Евгений Селезнев в отпуске встретился с Лукашем Подольски. «Good man and a great player!!», — в этот раз, судя по всему, украинский футболист воспользовался переводчиком. 

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко, который родом из Сак, отправился вместе с девушкой к родственникам в оккупированный Крым.

Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев со своей девушкой предпочитал отдыхать у бассейна.
 
 
А бывший одноклубник Малышева по «Заре» и «Шахтеру», а ныне полноправный игрок бельгийского «Генка» Руслан Малиновский отправился на Мальдивы.
 

 
Капитан «Шахтера» Дарио Срна в отпуске зачитывался автобиографией Златана Ибрагимовича.

 Полузащитник «Шахтера» Марлос в отпуске посетил столицу Франции -  Париж.

Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    darvey77
    online
      darvey77, 20.06.2017 11:27
    0
    Срна?
    по моему заголовок не совсем корректный
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 20.06.2017 11:59
    +1
    Як як... Як мажори.
    Ссылка
    jek2399
    jek2399, 20.06.2017 12:01
    0
    скромно
    Ссылка
    ivangroznii
      ivangroznii, 20.06.2017 12:08
    0
    Малиновский и Кравец поддержали традицию кстати у Малиновского подруга вроде другая была
    Ссылка
    Максим Гоба
      Максим Гоба, 20.06.2017 12:13
    0
    пАчти как я
    Ссылка
    zport
      zport, 20.06.2017 12:15
    -5
    Статью нужно назвать "Как отдохнули кроты и динамовец Кравец". Продажный сепарскмй сайт
    Ссылка
    Sveto4_Ka
      Sveto4_Ka, 20.06.2017 12:18
    +6
    zport, 20.06.2017 12:15
    Статью нужно назвать "Как отдохнули кроты и динамовец Кравец". Продажный сепарскмй сайт
    Как поработали, так и отдохнули. У динамовцев, небось, забрали трубки и отправили на дачу Суркису забор красить да газоны стричь.
    Ссылка
    egor
      egor, 20.06.2017 12:20
    0
    Интересно закон на Матвиенко будет распространяться или нет.посещение крыма
    Ссылка
    rokkino
    online
    rokkino, 20.06.2017 12:28
    +1
    Sveto4_Ka, 20.06.2017 12:18
    zport, 20.06.2017 12:15
    Статью нужно назвать "Как отдохнули кроты и динамовец Кравец". Продажный сепарскмй сайт

    Как поработали, так и отдохнули. У динамовцев, небось, забрали трубки и отправили на дачу Суркису забор красить да газоны стричь.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.