Как украинские футболисты отпуск провели

Как Селезнев Подольски встретил, «золотая молодежь» «Шахтера» в Турции и многое другое - в обзор социальных сетей украинских игроков.
Выпускники Академии «Шахтера» Виктор Коваленко, Виктор Зубков, Александр Зинченко и Владлен Юрченко компанией отдохнули в Турции.
Также в Анталье отдыхал одноклубник Коваленко и Зубкова – Иван Ордец.
Вернувшийся в «Динамо» из «Гранады» Артем Кравец вместе с очаровательной женой посетил Мальдивы.
А Тарас Степаненко взял в Турцию всю семью.
Евгений Селезнев в отпуске встретился с Лукашем Подольски. «Good man and a great player!!», — в этот раз, судя по всему, украинский футболист воспользовался переводчиком.
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко, который родом из Сак, отправился вместе с девушкой к родственникам в оккупированный Крым.
Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев со своей девушкой предпочитал отдыхать у бассейна.
А бывший одноклубник Малышева по «Заре» и «Шахтеру», а ныне полноправный игрок бельгийского «Генка» Руслан Малиновский отправился на Мальдивы.
Капитан «Шахтера» Дарио Срна в отпуске зачитывался автобиографией Златана Ибрагимовича.
Полузащитник «Шахтера» Марлос в отпуске посетил столицу Франции - Париж.
Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua
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по моему заголовок не совсем корректный
Статью нужно назвать "Как отдохнули кроты и динамовец Кравец". Продажный сепарскмй сайт
Как поработали, так и отдохнули. У динамовцев, небось, забрали трубки и отправили на дачу Суркису забор красить да газоны стричь.
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