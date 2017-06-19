Кубок Конфедераций: где смотреть матч Австралия – Германия

Дейтвующие чемпионы мира в стартовом матче на турнире сыграют с командой Австралии. Поединок пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, который принимал Олимпийские игры в Сочи.

Посмотреть матч можно будет в эфире российского Первого канала, а также на белорусском «Беларусь 5». Прямая трансляция начнется в 18.00.