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Кубок Конфедераций: где смотреть матч Австралия – Германия

Сегодня на Кубке Конфедераций состоится очередной матч группового турнира

  • 19.06.2017 13:24
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Кубок Конфедераций: где смотреть матч Австралия – Германия

Дейтвующие чемпионы мира в стартовом матче на турнире сыграют с командой Австралии. Поединок пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, который принимал Олимпийские игры в Сочи.

Посмотреть матч можно будет в эфире российского Первого канала, а также на белорусском «Беларусь 5». Прямая трансляция начнется в 18.00.

Источник — Sport.ua

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