Кубок Конфедераций: где смотреть матч Австралия – Германия

Дейтвующие чемпионы мира в стартовом матче на турнире сыграют с командой Австралии. Поединок пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, который принимал Олимпийские игры в Сочи.
Посмотреть матч можно будет в эфире российского Первого канала, а также на белорусском «Беларусь 5». Прямая трансляция начнется в 18.00.
Источник — Sport.ua
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