Александр ХАЦКЕВИЧ: «Пока Беланда, Мбокани и Мораэс – игроки Динамо»

На данный момент никаких соглашений не подписано, все трое 1-го июля должны вернуться в Киев.
«По идее, в расположении нашей команды они должны оказаться с 1 июля. Но лишь в том случае, если до этого момента у них не появятся предложения, которые устроят и игроков, и «Динамо». Слухами, как говорится, земля полнится, но на данный момент не подписано никаких соглашений, связанных с их трансфером или арендой», - сказал Хацкевич.
Напомним, что ранее была информация о том, что Беланда перешел в «Галатасарай», а Мбокани близок к тому, чтобы подписать соглашение с «Олимпиакосом».
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.