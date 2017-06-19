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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Пока Беланда, Мбокани и Мораэс – игроки Динамо»

Главный тренер «Динамо» - о возвращении в команду арендованных игроков

  • 19.06.2017 12:54
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fcdynamo.kiev.ua. Александр Хацкевич
© fcdynamo.kiev.ua. Александр Хацкевич

На данный момент никаких соглашений не подписано, все трое 1-го июля должны вернуться в Киев.

«По идее, в расположении нашей команды они должны оказаться с 1 июля. Но лишь в том случае, если до этого момента у них не появятся предложения, которые устроят и игроков, и «Динамо». Слухами, как говорится, земля полнится, но на данный момент не подписано никаких соглашений, связанных с их трансфером или арендой», - сказал Хацкевич.

Напомним, что ранее была информация о том, что Беланда перешел в «Галатасарай», а Мбокани близок к тому, чтобы подписать соглашение с «Олимпиакосом».

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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