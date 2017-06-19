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Игорь СУРКИС: Не спал три ночи, надеялся, что Ребров продлит контракт

Президент «Динамо» рассказал о том, почему не был продлен контракт с Сергеем Ребровым

  • 19.06.2017 12:35
  • 1982 просмотров
  • 2 комментария
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Динамо от Шурика. Игорь Суркис
© Динамо от Шурика. Игорь Суркис

Наставник «бело-голубых» решил не продлевать контракт с клубом.

«Признаюсь, впервые за годы моего президентства я был расстроен тем фактом, что контракт с главным тренером «Динамо» не был продлен. Я переживал, не спал три ночи, до последнего надеялся, что Сергей Станиславович Ребров найдет в себе силы продолжить работу в клубе.

Я еще раз скажу для тех, кто говорит и пишет, что с Ребровым поступили некрасиво. Я поступил с Ребровым очень красиво. Для него двери нашего клуба всегда открыты. Мы его всегда ждем, и я его обязательно обниму при встрече. Я ему сто раз говорил слова благодарности: «Спасибо за то, что ты для нас сделал за эти три года», - сказал Суркис.

 

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    WADO-1976
      WADO-1976, 19.06.2017 12:45
    -2
    Дал бы ему зарплату как у Ярмоленка - и Ребров навеки твой !
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 19.06.2017 13:45
    0
    WADO-1976, 19.06.2017 12:45
    Дал бы ему зарплату как у Ярмоленка - и Ребров навеки твой !
    Це у вас, схоже, все суто грошима вимірюється. У Реброва інше ставлення до клубу, що було видно по його поведінці.
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