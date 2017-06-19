Игорь СУРКИС: Не спал три ночи, надеялся, что Ребров продлит контракт

Наставник «бело-голубых» решил не продлевать контракт с клубом.

«Признаюсь, впервые за годы моего президентства я был расстроен тем фактом, что контракт с главным тренером «Динамо» не был продлен. Я переживал, не спал три ночи, до последнего надеялся, что Сергей Станиславович Ребров найдет в себе силы продолжить работу в клубе.

Я еще раз скажу для тех, кто говорит и пишет, что с Ребровым поступили некрасиво. Я поступил с Ребровым очень красиво. Для него двери нашего клуба всегда открыты. Мы его всегда ждем, и я его обязательно обниму при встрече. Я ему сто раз говорил слова благодарности: «Спасибо за то, что ты для нас сделал за эти три года», - сказал Суркис.