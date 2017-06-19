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Вадим ШАБЛИЙ: «Бавария? Пока Ярмоленко ничего не подписывал»

Агент Андрея Ярмоленко – об интересе к лидеру «Динамо» мюнхенского клуба

  • 19.06.2017 12:29
  • 2293 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ffu.org.ua. Андрей Ярмоленко
© ffu.org.ua. Андрей Ярмоленко

Вадим Шаблий не стал подтверждать информацию о возможном переходе Ярмоленко в «Баварию», но и опровержения от него также не последовало.

«В данный момент Андрей находится на отдыхе, после матчей сборной, готовится к новому сезону. В таком случае комментировать не вижу смысла. Интерес к Андрею проявляет много команд».

«Ярмоленко переходит в Баварию? Переходит — это когда уже подписал контракт, мы ничего не подписывали», - сказал Шаблий.

По итогам прошедшего чемпионата Украины Ярмоленко стал лучшим бомбардиром УПЛ с 15-ю голами, а также был признан лучшим игроком сезона. 

 

Источник — Football.ua

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Ваша реакция на очередную новость о переходе Андрея Ярмоленко?
  • 50% (23)
    1. Снова журналисты придумали новость
  • 26.09% (12)
    2. Наконец-то, он засиделся в Динамо. Пусть делает карьеру в Европе
  • 23.91% (11)
    3. Уже не верю
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Комментарии
    WADO-1976
      WADO-1976, 19.06.2017 13:10
    +5
    19.06.2017 08:33 Ярмоленко переходит в Баварию
    19.06.2017 12:29 Вадим ШАБЛИЙ: «Бавария? Пока Ярмоленко ничего не подписывал»

    Ярмола почти 4 часа побыл игроком Баварии ! Это уже успех
    Ссылка
    Roman Zakharchuk
      Roman Zakharchuk, 19.06.2017 13:10
    -1
    сдержано намекнул, что он бы и не против, но пока не предлагали...
    Ссылка
    Saltovka-Kharkiv
    Saltovka-Kharkiv, 19.06.2017 13:13
    +2
    Уже когда-то оставлял подобный комментарий... Это какой-то порочный круг для "глухих" репортеров и тех, кто отвечает на вопросы. Визуально это выглядит журналистикой по-детски, которая еще и лингвистически ублюдочна. "Бавария? Вы спрашиваете о Баварии? Ярмоленко? Точно Ярмоленко? Контракт?" ... Кто вас учит так трафаретно подавать информацию? В ваших так называемых интервью просто все подряд глухие, все переспрашивают - и Суркис, и Ярмоленко, и этот его агент... Особенно "радостно" читать, когда якобы переспрашивает тупой Селезнёв...
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    yarmola89
      yarmola89, 19.06.2017 13:29
    0
    А этот так званый агент хоть кого то пристроил в солидную команду?
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    WADO-1976
      WADO-1976, 19.06.2017 13:35
    0
    yarmola89, 19.06.2017 13:29
    А этот так званый агент хоть кого то пристроил в солидную команду?
    Гладкого в Динамо !
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 19.06.2017 13:49
    0
    WADO-1976, 19.06.2017 13:10
    19.06.2017 08:33 Ярмоленко переходит в Баварию
    19.06.2017 12:29 Вадим ШАБЛИЙ: «Бавария? Пока Ярмоленко ничего не подписывал»Ярмола почти 4 часа побыл игроком Баварии ! Это уже успех
    Доречі, без акценту на безапеляційність, але той футбол юа в аналогічній статті наголосив, що:
    "В СМИ появилась информация о том, что мюнхенская Бавария заинтересована в приобретении капитана киевского Динамо Андрея Ярмоленко. По данным Football ua, эти слухи имеют под собой почву." (кінець цитати).
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