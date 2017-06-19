Вадим ШАБЛИЙ: «Бавария? Пока Ярмоленко ничего не подписывал»

Вадим Шаблий не стал подтверждать информацию о возможном переходе Ярмоленко в «Баварию», но и опровержения от него также не последовало.

«В данный момент Андрей находится на отдыхе, после матчей сборной, готовится к новому сезону. В таком случае комментировать не вижу смысла. Интерес к Андрею проявляет много команд».

«Ярмоленко переходит в Баварию? Переходит — это когда уже подписал контракт, мы ничего не подписывали», - сказал Шаблий.

По итогам прошедшего чемпионата Украины Ярмоленко стал лучшим бомбардиром УПЛ с 15-ю голами, а также был признан лучшим игроком сезона.