Вадим Шаблий не стал подтверждать информацию о возможном переходе Ярмоленко в «Баварию», но и опровержения от него также не последовало.
«В данный момент Андрей находится на отдыхе, после матчей сборной, готовится к новому сезону. В таком случае комментировать не вижу смысла. Интерес к Андрею проявляет много команд».
«Ярмоленко переходит в Баварию? Переходит — это когда уже подписал контракт, мы ничего не подписывали», - сказал Шаблий.
По итогам прошедшего чемпионата Украины Ярмоленко стал лучшим бомбардиром УПЛ с 15-ю голами, а также был признан лучшим игроком сезона.
Источник — Football.ua
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19.06.2017 12:29 Вадим ШАБЛИЙ: «Бавария? Пока Ярмоленко ничего не подписывал»
Ярмола почти 4 часа побыл игроком Баварии ! Это уже успех
19.06.2017 12:29 Вадим ШАБЛИЙ: «Бавария? Пока Ярмоленко ничего не подписывал»Ярмола почти 4 часа побыл игроком Баварии ! Это уже успех
"В СМИ появилась информация о том, что мюнхенская Бавария заинтересована в приобретении капитана киевского Динамо Андрея Ярмоленко. По данным Football ua, эти слухи имеют под собой почву." (кінець цитати).
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