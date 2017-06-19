МЮ за Роналду предлагает Реалу 175 млн фунтов и де Хеа впридачу

После заявлений Криштиану Роналду об уходе из мадридского «Реала» тут же поползли слухи о будущем месте работы португальца. Разумеется, речь в первую очередь о Китае, но и два европейских гранда заявили, что не прочь видеть Роналду у себя. Это французский ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» готовы предложить мадридскому «Реалу» в обмен на вингера 175 млн фунтов (200 млн евро) и вратаря Давида де Хеа. Также манкунианцы не прочь приобрести Альваро Морату, но это будет абсолютно другая сделка. Деньги, вырученные за Роналду, «сливочные» могут потратить на приобретение у «Монако» 18-летнего форварда Килиана Мбаппе.