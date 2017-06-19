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МЮ за Роналду предлагает Реалу 175 млн фунтов и де Хеа впридачу

«Красные дьяволы» начали охоту за португальцем

  • 19.06.2017 12:28
  • 1269 просмотров
  • 5 комментария
Метки
AFP. Криштиану Роналду
© AFP. Криштиану Роналду
После заявлений Криштиану Роналду об уходе из мадридского «Реала» тут же поползли слухи о будущем месте работы португальца. Разумеется, речь в первую очередь о Китае, но и два европейских гранда заявили, что не прочь видеть Роналду у себя. Это французский ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».
 
«Красные дьяволы» готовы предложить мадридскому «Реалу» в обмен на вингера 175 млн фунтов (200 млн евро) и вратаря Давида де Хеа. Также манкунианцы не прочь приобрести Альваро Морату, но это будет абсолютно другая сделка. Деньги, вырученные за Роналду, «сливочные» могут потратить на приобретение у «Монако» 18-летнего форварда Килиана Мбаппе.

Источник — Mirror

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Комментарии
    Brian10
      Brian10, 19.06.2017 12:43
    -2
    За Роналду можно ещё и Руни, Дармиана, Янга, Блинда, Рохо включить. Он стоит больше их всех вместе взятых.
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 19.06.2017 12:45
    0
    Маразм! Роналду - великий футболіст, але вже НЕ МОЛОДИЙ!!! Такі гроші + один з найперспективніших і найдорожчих кіперів (після Доннаруми мабуть найдорожчий) - це дурість... До того ж з таким придбанням дуже важко влізти у вимоги фінансового фейр-плей (на аналогічну суму треба продати гравців)...
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    sergbarsa
      sergbarsa, 19.06.2017 12:59
    0
    Мавр этим ослабит Мю,слишком много денег плюс Де Хеа
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    kot-7
    kot-7, 19.06.2017 13:38
    0
    Все лето будут мусолить эту тему,в итоге останется))
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    kievs05
    online
      kievs05, 19.06.2017 13:52
    0
    это шикарное приобретение было для МЮ. не с точки зрения игры в футбол, а с точки зрения маркетинга. МЮ на этом переходе столько бабла срубит, только на правах трансляции, на сувенирах, да люди просто будут идти посмотреть на своего любимчика, его до сих пор там любят в Манчестере. Уже представляю фуболки "Роналдо, добро пожаловать домой!" (которые будут стоить дороже конечно же чем обычные). Так что поиграет он там 2 года, заработает им кучу денег, и со спокойной душой в МЛС.
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