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Артем КРАВЕЦ: «Назначение Хацкевича воспринял с оптимизмом»

Нападающий «Динамо» - о возвращении в Киев

  • 19.06.2017 12:22
  • 1216 просмотров
  • 4 комментария
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ФК Гранада. Артем Кравец
© ФК Гранада. Артем Кравец

Проведший последний сезон в аренде в «Гранаде» форвард готов доказывать свою состоятельность Александру Хацкевичу.

«Доволен ли периодом в «Гранаде»? Доволен. Потому что, когда я уходил в эту команду, понимал, что не являюсь основным нападающим «Динамо», и не буду получать достаточно игровой практики. А в «Гранаде» я провел много матчей в чемпионате Испании, забил мячи, отдал голевые передачи. Единственное, в конце сезона немного помешали травмы, из-за которых выбыл из строя. Но в целом, период, проведенный в «Гранаде», оцениваю позитивно».

«И сейчас я уверен, что поступил правильно. Тогда в «Динамо» в большей степени играли два других нападающих, и было понятно, что на поле я выходить буду не часто. Поэтому, моё решение уйти в аренду было однозначным. Тем более, речь шла о чемпионате Испании — очень хотелось попробовать свои силы в таком турнире».

«Готов ли физически? Какое-то время я работал индивидуально под руководством физиотерапевта, но сейчас я уже полностью восстановился и готов к полноценным тренировкам. Динамо» — всегда было и остается моей родной командой. С самых ранних лет мечтал играть здесь, и поэтому рад, что снова сюда вернулся. В очередной раз буду стараться играть за «Динамо» как можно чаще и помогать родной команде. Готов к борьбе за место в основном составе».

«В Украину я вернулся еще до окончания чемпионата Украины, так что успел пообщаться с Сергеем Станиславовичем. Могу сказать, что на тот момент предпосылок для того, что он уйдет, не было. Но, наверное, таковым уж было общее решение президента клуба и главного тренера...

Ну а назначение Хацкевича воспринял с оптимизмом. Уже общался с новым наставником, и было очень приятно услышать от него слова о том, что он на меня рассчитывает — это, безусловно, вдохновляет перед началом подготовки к новому сезону. Надеюсь, что у нового тренерского состава «Динамо» всё получится».

«Конкуренция со стороны Беседина? Любой нападающий, который играет в «Динамо», — это серьезный конкурент. Думаю, если мы с Бесединым будем достойными соперниками за место в составе, то это поможет как нам обоим, так и «Динамо», - сказал Кравец. 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 19.06.2017 12:25
    0
    Молодец Артём! Сказал всё по существу, как есть... Хорошей игры в Динамо!
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    WADO-1976
      WADO-1976, 19.06.2017 12:43
    0
    Сбитый летчик ! Если бы Динамо ставило серьезные задачи ,а не борьба с Зарей за 2 место ,ни Краца ни Гусева бы в Динамо не было !
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    darvey77
    online
      darvey77, 19.06.2017 12:46
    +4
    всё хорошо но ты ж млин стеклянный шо пипец
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    Виктор Костюк
      Виктор Костюк, 19.06.2017 12:48
    +3
    Так все его назначение восприняли с оптимизмом. Оптимизм заключается в том, что клуб со славной историей, деградирующие последние 15 лет, скорее всегоскоро, вообще канет в Лету.
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