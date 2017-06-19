Всевидящее око? А все ли оно увидит?

Нынче много говорят о необходимости использовании видеоповторов в футболе при принятии решений арбитрами. Большинство из нас уверено, что это благотворно скажется на игре и поможет справедливее определять ее результат.

Ратуют за скорейшее внедрение данной системы и футбольные структуры. Достаточно сказать, что Серия А готова, по отмашке ФИФА, ввести ее уже со старта нового сезона, а это вам не баран чихнул. Итальянцы говорят о двух рефери, принимающих решения в случае определения голов, нарушений правил в штрафной площади и удалений.

Ну и наконец, систему видеопомощи арбитрам уже вовсю тестируют на стартовавшем на днях Кубке конфедераций.

По просьбам наших читателей, я побеседовал на эту тему со знакомыми арбитрами. Здесь важен не столько авторитет конкретной личности, сколько опыт судейства и взгляд как раз рядового арбитра, которому придется взять под козырек и работать по-новому. Что они об этом думают?

Так вот, те, с кем я общался, однозначно за введение видеоповторов. Не поверите, но они даже говорили о том, что это позволит вывести судейство из-под влияния ФИФА, и считают это благом для футбола. Есть лишь два «но».

Во-первых, подчеркивается, что правила футбола должны быть едины для всех и одинаково соблюдаться на всех уровнях игры. А, как Вы понимаете, технически невозможно будет это сделать не только в разных лигах, но, боюсь, даже в разных странах.

А ведь футбол отличается от других спортивных игр именно большей демократичностью. Она, и прежде всего она, делает его видом спорта номер один.

Во-вторых, пока нет четкого понимания, что именно и как именно будет судиться с помощью видео. Во всяком случае, клубный чемпионат мира, на котором было опробовано данное новшество, четкого представления об этом не дал.

Что мы там увидели? Что судья сам может прибегнуть к помощи видеоповтора, если не уверен в принимаемом решении. Точка.

Вопрос 1. Как часто? Мои собеседники сходятся во мнениях, что это не должно быть ограничено: сколько потребуется. Ну, это понятно.

Вопрос 2. Могут ли апеллировать к видео команды? Да. Сколько раз? Мнения расходятся: от одного до трех раз за тайм. Каждая команда, разумеется.

Если Вас интересует мое мнение, то лично я бы использовал период тестирования еще и для того, чтобы определить эдакую норму возникновения спорных ситуаций.

Сколько раз в течение тайма, в среднем, появляется необходимость обращения к видео? Напомню, статистика знает все. Было бы желание. А ведь это, пожалуй, важнее, чем процент владения мячом или набеганный километраж.

Навскидку видится, что двух раз в одном тайме будет вполне достаточно. Исходя из личного опыта учета ключевых моментов матчей, чем я занимаюсь уже, как минимум, более пяти лет. Но лучше, конечно, высчитать.

Однако пока на Кубке конфедераций нам дали понять, что обращение к видео будет исключительной прерогативой судей. Причем, инициатива может исходить от видеоарбитров.

Но тогда теоретически возникает вероятность того, что может быть проигнорирован эпизод, который команда и болельщики искренне будут считать определившим судьбу матча. Первый звоночек прозвучал в первой же игре КК, когда, при счете 0:0, не был назначен пенальти в ворота Новой Зеландии. Я бы не назвал эту ситуацию явно однозначной.

Теперь представьте себе, что это финал, и она имела место не на 15-й, а на условной 80-й минуте, при том же ничейном счете. И что? Пишите письма мелким почерком?

Вопрос 3. В каких случаях следует прибегать к использованию подсказки видео? Во всех, подпадающих под определение «результативная ошибка», включая голы из офсайда.

И тут перед нами вырастает неизбежный дополнительный вопрос на засыпку. А что делать, если офсайд был зафиксирован, и игра прервана до того, как состоялся удар по воротам? Каким образом здесь восторжествует справедливость для команды, у которой незаконно отобрали голевой шанс?

Мне задавали этот вопрос, да и сам я им задавался, ибо он лежит на поверхности. И ничего путного в голову не пришло, кроме как давать возможность всякий раз довести атаку до конца, и лишь затем фиксировать офсайд постфактум. А, рубанем по гордиеву узелочку?!!

Минусы? Возрастет количество апелляций к судьям: атакующие будут атаковать их едва ли не каждый раз, когда мяч пересечет линию ворот; обороняющиеся – нервничать до безобразия по поводу и без повода (о чем они будут узнавать лишь по логическом окончании игрового эпизода). Но разве к этому мы стремимся, вводя видеоповторы?

А как еще можно адекватно компенсировать команде упущенный голевой момент? Не свободным ударом же? Или попросту смириться с невозможностью этого? В любом случае, налицо ахиллесова пята панацеи под названием «всевидящее око». И это уже априори.

КК пока нам четкого ответа не дал и здесь. Просто потому, что еще не было подобных случаев. Дважды отменили голы, забитые из офсайда – это ясно. Но прямо противоположных ситуаций – со лжеофсайдами – мы еще не наблюдали.

Зато зачем понадобилось пересматривать второй гол Португалии – науке это неизвестно. Нам так и не объяснили это, хотя играть оставалось еще минут семь. И это тоже наводит на определенные размышления. Цитирую своего консультанта в судейских вопросах.

«Во всех видах спорта с видеоповторами на экран выносится картинка, которую просматривают судьи. Здесь это делают после принятия решения, либо вообще не делают. Ведь теоретически так можно отменять, что хочешь, и не смотреть, когда надо… Пока одни вопросы».

Теперь поговорим о практике. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Как справедливо заметил один из арбитров, футбольные правила сегодня превратились в нечто размытое и аморфное. Им неизбежно сопутствует куча всевозможных циркуляров и разъяснений для судей.

Возьмем хотя бы ту же нелюбимую моим «штатным» консультантом игру рукой (которая «предмет темный, и исследованию не подлежит»). И я его прекрасно понимаю.

Давным-давно была найдена, казалось бы, универсальная формула: рука нашла мяч – нарушение правил, мяч нашел руку – нарушения нет. Единственная сложность заключалась в том, что четко определить: имело место первое или второе, зачастую в динамике бывает крайне сложно. Особенно, если ты находишься не рядом с происходящим.

В таких вот случаях и вступала в силу спасительная формулировка «на усмотрение арбитра». Но это субъективное решение проблемы вызывало неприятие футболистов и болельщиков, свято убежденных в том, что арбитр смотрит всегда именно в сторону соперника.

И пошло-поехало: направление полета мяча, расстояние до бьющего игрока, естественность положения руки… Простейшее правило обросло таким снежным комом подробностей, что тут теперь и сам черт руку сломает. С другой стороны, свистеть любую руку в штрафной, как было бы чрезвычайно удобно для судейства, ибо упрощало бы его – это чистая профанация арбитража.

Тогда уж нападающий может намеренно искать мячом руку соперника, а защитник, едва ли не в первую очередь, следить за тем, чтобы его руки находились за спиной. Это, по-вашему, футбол?

К чему я так подробно об этом? Вот Вам лишь один пример того, как ни один видеоповтор не даст нам четкого представления о том, было ли нарушение там, где порой даже мнения экспертов расходятся. Или где они чрезвычайно осторожны: мол, повод типа был, но судье виднее, или что-нибудь в этом духе. Пресловутая игра рукой.

Не стоит забывать и о том, что в разных ракурсах нам видится совершенно противоположное. И имеет смысл прислушаться к Юрию Розанову, когда он говорит об обманчивости впечатления от крупных планов. Я утверждаю это с позиций человека, с десяток лет отдавшего работе на телевидении.

Иногда, просматривая домашние матчи «Черноморца», снимаемые всего-то двумя камерами, заходил в тупик, настолько по-разному они показывали один и тот же эпизод. А тут, надо полагать, в распоряжении рефери их будет поболе? Кстати говоря, сколько именно камер, и под каким углом зрения – вопрос тоже не праздный. Ведь, по идее, это тоже должно быть единообразно.

Или на ЧМ судьи будут смаковать фрагмент со всех возможных позиций, тогда как в условной Первой лиге – только с общего плана, а во второй – заглядывая в глазок оператора?

В довершение ко всему, имею Вам сказать, что в часто приводимых в качестве примера для подражания хоккее и баскетболе судьи умудряются принимать ошибочные решения даже после просмотра видео. На одном из матчей НБА они таким образом изрядно повеселили публику, имевшую возможность наблюдать очевидный ляп на большом экране.

А ведь в футболе подчас принять правильное решение бывает сложнее, говорят мои собеседники. И я с ними, в принципе, соглашусь. И уже вчера мы были, казалось, на волоске от решения неправильного – с отмененным голом чилийцев.

К слову, говорят, баскетбол много потерял из-за использования видеоповторов: концовка игры превратилась в бесконечные просмотры. Специфика футбола такова, что именно это ему вряд ли угрожает. Но, как по мне, эти остановки игры станут лишним свидетельством того, что футбол созрел для «чистого» времени.

Впрочем, это тема для отдельного разговора, и мы ее затрагивали с полгода назад в материале под названием «Чисто конкретно». Мораль же сегодняшней басни такова.

Безусловно, видеоповторы нужны. Но степень, объем, частоту и равномерность их использования еще лишь предстоит изучить. А главное – нам следует понимать, что они ни в коем случае не снимут всех проблем, связанных с судейскими решениями в ключевых моментах матча. Они лишь способны уменьшить их число. Причем, увы, даже не обязательно за счет однотипных случаев.

Человеческий фактор пока еще никто не отменял.