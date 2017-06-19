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Директор Славии: «В команду придет Лаштувка, Коноплянки не будет»

Ярослав Тврдик - о возможностях пражского клуба подписать Руслана Ротаня и Евгения Коноплянку

  • 19.06.2017 11:56
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СПОРТ bigmir)net. Евгений Коноплянка
© СПОРТ bigmir)net. Евгений Коноплянка
Директор пражской «Славии» Ярослав Тврдик рассказал о трансферных планах клуба на ближайшее межсезонье.
 
- В перспективе мы можем усилиться Яном Лаштувкой. В понедельник вратарь должен пройти медосмотр, и затем в течение недели – просмотр.
 
Что касается Евгения Коноплянки, то мы были удивлены его желанием выступать за «Славию». Переговоры с «Шальке» продвинулись довольно далеко, но, к сожалению для нас, смена тренера в гельзенкирхенском клубе в корне поменяла ситуацию. В «Шальке» сперва отказались отпускать игрока в аренду, затем – обсуждать его продажу. Мы вынуждены признать, что Коноплянка имеет действующий контракт с немецким клубом. Так что этот вариант уже снят с повестки дня.
 
Относительно Руслана Ротаня. Когда появилась первая информация об украинских футболистах в «Славии», я сказал, что у нас будут играть либо два украинца, либо ни одного. У нас выступают два африканских игрока, они создали свой микромир. Поэтому мы хотели подписать двух украинцев, чтобы они могли чувствовать себя комфортно в клубе. При всем уважении к Ротаню, ему скоро 36… Впрочем, ему предстоит пройти осмотр в течение недели, и все зависит от тренерского штаба и самого футболиста. Хотя вероятность того, что он перейдет в «Славию», очень низка.

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