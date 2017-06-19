Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Старт еврокубкового сезона: наши расклады при жеребьевках

Сеяным будет только «Динамо», остальным нужно ждать вылета рейтинговых команд

  • 19.06.2017 11:48
  • 1591 просмотров
  • 4 комментария
Метки
uefa.com
© uefa.com

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка первых квалификационных раундов Лиги чемпионов (12:00) и Лиги Европы (13:30), положив начало новому еврокубковому сезону.

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», а финал Лиги Европы в Лионе на «Парк Олимпик».

Украинские клубы начинают путь с третьего раунда квалификации, поэтому сегодняшняя жеребьевка для нас менее интересна, чем та, которая состоится 14 июля.

Sport.ua предлагает ознакомиться с предварительными раскладами для украинских клубов.

Третий раунд квалификации. Жеребьевка 14 июля

Лига чемпионов: «Динамо» Киев

С вице-чемпионом Украины все ясно – у киевлян лучший рейтинг на этой стадии, поэтому они возглавляют посев. Список возможных соперников выглядит следующим образом: «Стяуа», «Янг Бойз», «Ницца», «Истанбул Башакшехир», АЕК Афины.

Лига Европы: «Александрия» и «Олимпик».

Пока оба наших клуба не в числе сеяных, но расположены очень близко к «переходной» зоне. Это значит, что в случае вылета нескольких вышестоящих в рейтинге команд на ранних стадиях квалификации, наши команды могут переместиться в число сеяных.

Перед «Александрией» 11 команд стоит выше в рейтинге, но до «посева» - нужно всего два вылета, поэтому попадание в группу сильнейших – очень вероятно.

Команды, чей вылет в первом-втором раунде квалификации желателен: «Галатасарай», «Маккаби» Тель-Авив, «Астра», «Мидтъюланд», «Хайдук», «Динамо» Мн, «Лех», «Аполлон», ХИК, «Млада Болеслав», АИК.

У «Олимпика» ситуация несколько хуже, но тоже не безнадежна. Дончанам нужен вылет семи коллективов, но и выбор расширяется уже до 15-ти команд.

К «александрийским» командам на вылет добавились: «Люцерн», «Войводина», «Брондбю» и «Видеотон».

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы в посеве такие гранды, как «Атлетик» Бильбао, «Фенербахче», «Милан», ПСВ, «Эвертон», «Марсель» - мечта, а не соперники.

Четвертый раунд квалификации. Жеребьевка 4 августа

Лига чемпионов

Если «Динамо» преодолеет третий раунд квалификации, то в следующем круге также будет сеяным клубом. Выше рейтинг только у «Наполи» и «Севильи».

Возможные соперники также вполне проходимы: «Виктория», «Брюгге», «Спортинг» и «Хоффенхайм». Но до них еще нужно побороться в третьем раунде.

Лига Европы

Надеемся на проход «Александрии» и «Олимпика», но здесь они точно в посев не попадут.

Групповой этап. Жеребьевка 24/25 августа

Лига чемпионов

Здесь место забронировано пока лишь для донецкого «Шахтера». После реформ в Лиге чемпионов «горнякам» повезло попасть в первую корзину. Никто не говорит, что в других корзинах проходные команды, но из первой все же «жеребиться» приятнее.

А вот киевляне, в случае прохода квалификации, могут претендовать только на третью корзину.

В этом году подбор команд в Лиге чемпионов очень качественный, рейтинговый.

Лига Европы

Луганская «Заря» уже в групповом раунде Лиги чемпионов, но рейтинга пока не хватает – четвертая корзина.

Правда, отбор будут играть 19 более рейтинговых команд, поэтому есть еще шанс переместиться в третью корзину при жеребьевке. Нужен вылет 8 коллективов: маловероятно, но все же...

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    @neeky@
      @neeky@, 19.06.2017 11:49
    +3
    Заря в групповом этапе Лиги чемпионов? Я что-то пропустил. Я думал там Шахтер будет. А как так вышло?
    Ссылка
    darvey77
    online
      darvey77, 19.06.2017 11:49
    +3
    Луганская «Заря» уже в групповом раунде Лиги чемпионов - что?
    Ссылка
    vovchik-lutsk
      vovchik-lutsk, 19.06.2017 11:52
    +2
    [quote @neeky@, 19.06.2017 11:49]Заря в групповом этапе Лиги чемпионов? Я что-то пропустил. Я думал там Шахтер будет. А как так вышло?[/q

    Випередив
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
    online
      Vadim Kuzmenko, 19.06.2017 12:20
    0
    Да вообще без разницы Александрия и Олимпик вылетят от любого соперника!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.