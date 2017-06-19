Старт еврокубкового сезона: наши расклады при жеребьевках

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка первых квалификационных раундов Лиги чемпионов (12:00) и Лиги Европы (13:30), положив начало новому еврокубковому сезону.

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», а финал Лиги Европы в Лионе на «Парк Олимпик».

Украинские клубы начинают путь с третьего раунда квалификации, поэтому сегодняшняя жеребьевка для нас менее интересна, чем та, которая состоится 14 июля.

Sport.ua предлагает ознакомиться с предварительными раскладами для украинских клубов.

Третий раунд квалификации. Жеребьевка 14 июля

Лига чемпионов: «Динамо» Киев

С вице-чемпионом Украины все ясно – у киевлян лучший рейтинг на этой стадии, поэтому они возглавляют посев. Список возможных соперников выглядит следующим образом: «Стяуа», «Янг Бойз», «Ницца», «Истанбул Башакшехир», АЕК Афины.

Лига Европы: «Александрия» и «Олимпик».

Пока оба наших клуба не в числе сеяных, но расположены очень близко к «переходной» зоне. Это значит, что в случае вылета нескольких вышестоящих в рейтинге команд на ранних стадиях квалификации, наши команды могут переместиться в число сеяных.

Перед «Александрией» 11 команд стоит выше в рейтинге, но до «посева» - нужно всего два вылета, поэтому попадание в группу сильнейших – очень вероятно.

Команды, чей вылет в первом-втором раунде квалификации желателен: «Галатасарай», «Маккаби» Тель-Авив, «Астра», «Мидтъюланд», «Хайдук», «Динамо» Мн, «Лех», «Аполлон», ХИК, «Млада Болеслав», АИК.

У «Олимпика» ситуация несколько хуже, но тоже не безнадежна. Дончанам нужен вылет семи коллективов, но и выбор расширяется уже до 15-ти команд.

К «александрийским» командам на вылет добавились: «Люцерн», «Войводина», «Брондбю» и «Видеотон».

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы в посеве такие гранды, как «Атлетик» Бильбао, «Фенербахче», «Милан», ПСВ, «Эвертон», «Марсель» - мечта, а не соперники.

Четвертый раунд квалификации. Жеребьевка 4 августа

Лига чемпионов

Если «Динамо» преодолеет третий раунд квалификации, то в следующем круге также будет сеяным клубом. Выше рейтинг только у «Наполи» и «Севильи».

Возможные соперники также вполне проходимы: «Виктория», «Брюгге», «Спортинг» и «Хоффенхайм». Но до них еще нужно побороться в третьем раунде.

Лига Европы

Надеемся на проход «Александрии» и «Олимпика», но здесь они точно в посев не попадут.

Групповой этап. Жеребьевка 24/25 августа

Лига чемпионов

Здесь место забронировано пока лишь для донецкого «Шахтера». После реформ в Лиге чемпионов «горнякам» повезло попасть в первую корзину. Никто не говорит, что в других корзинах проходные команды, но из первой все же «жеребиться» приятнее.

А вот киевляне, в случае прохода квалификации, могут претендовать только на третью корзину.

В этом году подбор команд в Лиге чемпионов очень качественный, рейтинговый.

Лига Европы

Луганская «Заря» уже в групповом раунде Лиги чемпионов, но рейтинга пока не хватает – четвертая корзина.

Правда, отбор будут играть 19 более рейтинговых команд, поэтому есть еще шанс переместиться в третью корзину при жеребьевке. Нужен вылет 8 коллективов: маловероятно, но все же...