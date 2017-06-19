Старт еврокубкового сезона: наши расклады при жеребьевках

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка первых квалификационных раундов Лиги чемпионов (12:00) и Лиги Европы (13:30), положив начало новому еврокубковому сезону.
Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», а финал Лиги Европы в Лионе на «Парк Олимпик».
Украинские клубы начинают путь с третьего раунда квалификации, поэтому сегодняшняя жеребьевка для нас менее интересна, чем та, которая состоится 14 июля.
Sport.ua предлагает ознакомиться с предварительными раскладами для украинских клубов.
Третий раунд квалификации. Жеребьевка 14 июля
Лига чемпионов: «Динамо» Киев
С вице-чемпионом Украины все ясно – у киевлян лучший рейтинг на этой стадии, поэтому они возглавляют посев. Список возможных соперников выглядит следующим образом: «Стяуа», «Янг Бойз», «Ницца», «Истанбул Башакшехир», АЕК Афины.
Лига Европы: «Александрия» и «Олимпик».
Пока оба наших клуба не в числе сеяных, но расположены очень близко к «переходной» зоне. Это значит, что в случае вылета нескольких вышестоящих в рейтинге команд на ранних стадиях квалификации, наши команды могут переместиться в число сеяных.
Перед «Александрией» 11 команд стоит выше в рейтинге, но до «посева» - нужно всего два вылета, поэтому попадание в группу сильнейших – очень вероятно.
Команды, чей вылет в первом-втором раунде квалификации желателен: «Галатасарай», «Маккаби» Тель-Авив, «Астра», «Мидтъюланд», «Хайдук», «Динамо» Мн, «Лех», «Аполлон», ХИК, «Млада Болеслав», АИК.
У «Олимпика» ситуация несколько хуже, но тоже не безнадежна. Дончанам нужен вылет семи коллективов, но и выбор расширяется уже до 15-ти команд.
К «александрийским» командам на вылет добавились: «Люцерн», «Войводина», «Брондбю» и «Видеотон».
В третьем квалификационном раунде Лиги Европы в посеве такие гранды, как «Атлетик» Бильбао, «Фенербахче», «Милан», ПСВ, «Эвертон», «Марсель» - мечта, а не соперники.
Четвертый раунд квалификации. Жеребьевка 4 августа
Лига чемпионов
Если «Динамо» преодолеет третий раунд квалификации, то в следующем круге также будет сеяным клубом. Выше рейтинг только у «Наполи» и «Севильи».
Возможные соперники также вполне проходимы: «Виктория», «Брюгге», «Спортинг» и «Хоффенхайм». Но до них еще нужно побороться в третьем раунде.
Лига Европы
Надеемся на проход «Александрии» и «Олимпика», но здесь они точно в посев не попадут.
Групповой этап. Жеребьевка 24/25 августа
Лига чемпионов
Здесь место забронировано пока лишь для донецкого «Шахтера». После реформ в Лиге чемпионов «горнякам» повезло попасть в первую корзину. Никто не говорит, что в других корзинах проходные команды, но из первой все же «жеребиться» приятнее.
А вот киевляне, в случае прохода квалификации, могут претендовать только на третью корзину.
В этом году подбор команд в Лиге чемпионов очень качественный, рейтинговый.
Лига Европы
Луганская «Заря» уже в групповом раунде Лиги чемпионов, но рейтинга пока не хватает – четвертая корзина.
Правда, отбор будут играть 19 более рейтинговых команд, поэтому есть еще шанс переместиться в третью корзину при жеребьевке. Нужен вылет 8 коллективов: маловероятно, но все же...
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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