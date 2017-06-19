В Швеции выпустили пиво «Пошли на ***, я за Миллуолл»

3-го июня во время серии терактов в Лондоне один из фанатов «Миллуола» отличился тем, что в одиночку и безоружный выступил против нескольких террористов . 47-летний Рой Ларнер получил восемь ножевых ранений и сейчас проходит курс реабилитации.

В Швеции решили поддержать героя и выпустить пиво под названием «Пошли на ***, я за «Миллуолл» - именной с этой фразой Ларнер дал отпор нападавшим.

«Мой друг, который является поклонником «Миллуолла», прислал мне ссылку на статью о Рое, и я подумал, что это удивительный рассказ о его храбрости, - рассказал Дэвид Мортимер, совладелец шведской пивоваренной компании Frequency Beer Works. - Когда я прочитал статью, то подумал: это удивительно, это на самом деле нечто особенное. Поэтому я поговорил с другими ребятами на пивоваренном заводе, и мы решили вложиться в производство пива с таким названием, чтобы рассказать всему миру об этом парне».

Всю прибыль от продажи нового сорта пива компания намерена передать на лечение Роя Ларнера.