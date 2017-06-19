Оболонь: група гравців покинула команду

17-го червня футболісти та тренери ФК «Оболонь-Бровар» вперше після доволі короткої відпустки зібралися на «Оболонь-Арені». Варто зауважити, що вже з першого дня «пивовари» розпочали працювати з м’ячами, а усі тренування (за виключенням 3-х днів) проходимуть на НТБ у Бучі. Загалом, підготовка до чемпіонату буде розділена на дві частини, перша з яких стартувала сьогодні, і триватиме до 22-го червня. Другий етап підготовки розпочнеться 24-го червня: команда працюватиме у дворазовому режимі, і проживатиме на «Оболонь-Арені». В період з 24-го по 7-е липня планується проведення 4-х спарингів, про дати та суперників стане відомо пізніше.



З різних причин, не продовжили контракти й покинули команду: голкіпери Станіслав Дьорка та Іван Піцан, захисник Тимур Рустамов, півзахисники Павло Гордійчук та Юрій Малєй. Дмитро Проневич та Павло Поштаренко наразі лише підримують форму, і жодних контрактних забов’язань клуб перед футболістами не має.