Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Оболонь: група гравців покинула команду

«Пивовари» вийшли з відпустки

  • 19.06.2017 10:49
  • 37 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Оболонь
© ФК Оболонь

17-го червня футболісти та тренери ФК «Оболонь-Бровар» вперше після доволі короткої відпустки зібралися на «Оболонь-Арені». Варто зауважити, що вже з першого дня «пивовари» розпочали працювати з м’ячами, а усі тренування (за виключенням 3-х днів) проходимуть на НТБ у Бучі. Загалом, підготовка до чемпіонату буде розділена на дві частини, перша з яких стартувала сьогодні, і триватиме до 22-го червня. Другий етап підготовки розпочнеться 24-го червня: команда працюватиме у дворазовому режимі, і проживатиме на «Оболонь-Арені». В період з 24-го по 7-е липня планується проведення 4-х спарингів, про дати та суперників стане відомо пізніше.

З різних причин, не продовжили контракти й покинули команду: голкіпери Станіслав Дьорка та Іван Піцан, захисник Тимур Рустамов, півзахисники Павло Гордійчук та Юрій Малєй. Дмитро Проневич та Павло Поштаренко наразі лише підримують форму, і жодних контрактних забов’язань клуб перед футболістами не має.

Источник — ФК Оболонь-Бровар

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.