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Мадридский Реал подпишет Тео Эрнандеса

Королевский клуб заплатит «Атлетико» 26 млн евро за защитника

  • 19.06.2017 10:58
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RTRPIX. Тео Эрнандес
© RTRPIX. Тео Эрнандес
Защитник мадридского «Атлетико» Тео Эрнандес, минувший сезон отыгравший на правах аренды в «Алавесе», в скором времени перейдет в «Реал». Сумма отступных за 19-летнего футболиста равнялась 24 млн евро, но боссы «сливочных» решили заплатить 26 млн при условии, что выплаты пройдут в несколько этапов.
 
Руководители обоих клубов провели ряд встреч по этому вопросу и достигли соглашения. Это значит, что «пакт о ненападении» двух столичных грандов после нескольких лет перестал действовать. Ожидается, что Эрнандес будет представлен игроком «Реала» в первых числах июля.
 
Добавим, что защитник родился во Франции, но отказался выступать за сборные этой страны. Вскоре Эрнандес должен получить испанский паспорт и сможет представлять на международном уровне Испанию.

Источник — Marca

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