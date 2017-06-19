БАРТОН: «Футболисты любят ставки, потому что они бойцы»

Бывший полузащитник «Бернли» Джо Бартон считает, что борьба FA с футболистами, которые делают ставки в букмекерских конторах, обречена на провал.Напомним, в апреле Бартон был вынужден завершить игровую карьеру после того, как Ассоциация дисквалифицировала его на 18 месяцев за нарушение правил, запрещающих футболистам делать ставки в букмекерских конторах.

34-летний англичанин считает, что эта проблема носит гораздо более глубокий характер, и решить ее одними лишь запретами и наказаниями невозможно.

«Они наказали меня так строго, потому что хотят продемонстрировать миру и покупающим телевизионные права людям, что здесь очень чистая игра. Люди, которые работают на букмекерские компании, сказали мне, что это было ключевым фактором».

«На самом деле FA не заинтересована в борьбе со ставками. И им не решить эту проблему, особенно когда Ladbrokes является их партнером. Потому что игроки все равно думают: «Я не делаю ничего неправильного».

«Мне доводилось находиться в раздевалках вместе с игроками, которые ставили по сотне тысяч фунтов на безумные вещи. Сто тысяч на одну ставку. Куча больших ставок. Это страшно».

«Мне доводилось видеть игроков, которые, участвуя на Чемпионатах Мира или забивая голы, и близко не испытывают той эйфории, как от ставок на лошадей».

«Существует много способов нарушить сложившийся порядок. Это не тот порядок, который сложно нарушить. Есть одна вещь, которая объединяет футболистов — они любят ставки. Потому что они бойцы», — сообщил Бартон The Times.