Балканы выходят из отпуска и запланировали три спарринга

В ходе летней подготовки к новому футбольному сезону, «Балканы» определились с количеством контрольных встреч, которые намерены провести в рамках своих предсезонных сборов.

Как сообщил главный тренер команды Андрей Пархоменко, таковых контрольных матчей будет как минимум три: 24 июня «Балканы» сыграют в Николаеве против местного МФК «Николаев», 28 июня на стадионе имени Бориса Тропанца примут одесский «Черноморец», а 8 июля встретятся с молодежным составом одесских «моряков».

Напомним, что ФК «Балканы» выйдет из отпуска в понедельник, 19 июня, и первый пятидневный тренировочный сбор проведет в Заре.