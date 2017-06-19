ФК Мариуполь продлил контракты со своими лидерами

Заметно, что Игорь Суркис отстранён от футболаДо сих пор нихрена не разбирается

Вообще, в цивилизованном мире существует такой принцип как "презумпция "невиновности&qu...

Статья называется - "Новая Сага"

И будет у нас ещё один лавочник в сборной

АХАХАХААХАХА

спорт юа сам не верит в эту новость,но утку подали

Коли Дуглас Коста переходив до Баварії, то всі також у це не вірили. Та хіба можна порівняти за т...

А чому ні ?