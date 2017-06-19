Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФК Мариуполь продлил контракты со своими лидерами

Худжамов, Кожанов и Фомин подписали двухлетние контракты

  • 19.06.2017 08:51
  • 158 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Мариуполь продлил контракты со своими лидерами

ФК «Мариуполь» заключил новые контракты со своими лидерами — Рустамом Худжамовым, Александром Насоновым, Дмитрием Мишневым, Денисом Кожановым и Русланом Фоминым. Соглашения расчитаны на 2 сезона.

Напомним, ранее Клуб подписал контракт с Вячеславом Чурко.

В ближайшее время ФК «Мариуполь» еще ряд контрактов.

Источник — ФК Мариуполь

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.