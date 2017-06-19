ФК Мариуполь продлил контракты со своими лидерами

ФК «Мариуполь» заключил новые контракты со своими лидерами — Рустамом Худжамовым, Александром Насоновым, Дмитрием Мишневым, Денисом Кожановым и Русланом Фоминым. Соглашения расчитаны на 2 сезона.
Напомним, ранее Клуб подписал контракт с Вячеславом Чурко.
В ближайшее время ФК «Мариуполь» еще ряд контрактов.
Источник — ФК Мариуполь
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.