Новая сага: Ярмоленко переходит в Баварию

Капитан киевского Динамо, полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к переходу в мюнхенскую Баварию. Подробности трансфера неизвестны, но серьезная заинтересованность немецкого клуба существует.
По всей видимости, все снова зависит от того, смогут ли договориться покупатели с нынешними работодателями футболиста. В Баварии Ярмоленко может заменить бразильского полузащитника Дугласа Косту, который в ближайшее время должен перейти в итальянский Ювентус. В настоящий момент лучший из действующих бомбардиров национальной команды страны находится в Турции, где отдыхает вместе со своей семьей.
Источник — zbirna.com
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ну до завершення трансфернго вікна ним "цікавитимуться" половина прем"єр-ліги і т.д. ,але Андрюша не зраджує динаміську футболку, тим більше що потім і працевлаштування гарантоване
Ти це серйозно?)) Краще Вілліана, Кости і Тейшейри))) Підняв настрій на весь день.
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