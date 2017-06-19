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Новая сага: Ярмоленко переходит в Баварию

Вингера «Динамо» рассматривают как замену Дугласу Косте

  • 19.06.2017 08:33
  • 3130 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Капитан киевского Динамо, полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к переходу в мюнхенскую Баварию. Подробности трансфера неизвестны, но серьезная заинтересованность немецкого клуба существует.

По всей видимости, все снова зависит от того, смогут ли договориться покупатели с нынешними работодателями футболиста. В Баварии Ярмоленко может заменить бразильского полузащитника Дугласа Косту, который в ближайшее время должен перейти в итальянский Ювентус. В настоящий момент лучший из действующих бомбардиров национальной команды страны находится в Турции, где отдыхает вместе со своей семьей.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    pavelod
      pavelod, 19.06.2017 08:37
    +3
    Смешно читать это
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    maslya
      maslya, 19.06.2017 08:45
    +8
    Поки не побачу Андрюху в футболці іншого клубу в матчі за його новий клуб не повірю жодному слову журналюг.
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    nick07
      nick07, 19.06.2017 08:53
    +2
    3158 "трансферна зацікавленність" топ-клубу в посередньому гравці)))
    ну до завершення трансфернго вікна ним "цікавитимуться" половина прем"єр-ліги і т.д. ,але Андрюша не зраджує динаміську футболку, тим більше що потім і працевлаштування гарантоване
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    Михайло Юнчик
      Михайло Юнчик, 19.06.2017 09:06
    0
    А чому ні ?
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    Vitaliy_yatsenko
    Vitaliy_yatsenko, 19.06.2017 09:09
    +1
    Коли Дуглас Коста переходив до Баварії, то всі також у це не вірили. Та хіба можна порівняти за талантом і рівнем майстерності кращого гравця нашого чемпіонату, навіть за часів наявності тут Вілліана, Дугласа і Алекса Тейшейри, кращого тоді і кращого всі ці роки, із просто добротним гравцем Дугласом Костою? Ярмоленко за всіма показниками значно якісніший гравець і це він довів останніми 6-7 роками, коли він є стабільно лідером Динамо і національної збірної України. Тому цей трансфер цілком реалістичний.
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    sergbarsa
    online
      sergbarsa, 19.06.2017 09:13
    0
    спорт юа сам не верит в эту новость,но утку подали
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    mmafan
    online
      mmafan, 19.06.2017 09:14
    0
    Vitaliy_yatsenko, 19.06.2017 09:09
    Коли Дуглас Коста переходив до Баварії, то всі також у це не вірили. Та хіба можна порівняти за талантом і рівнем майстерності кращого гравця нашого чемпіонату, навіть за часів наявності тут Вілліана, Дугласа і Алекса Тейшейри, кращого тоді і кращого всі ці роки, із просто добротним гравцем Дугласом Костою? Ярмоленко за всіма показниками значно якісніший гравець і це він довів останніми 6-7 роками, коли він є стабільно лідером Динамо і національної збірної України. Тому цей трансфер цілком реалістичний.
    АХАХАХААХАХА
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    pulse240
    online
    pulse240, 19.06.2017 09:16
    -1
    И будет у нас ещё один лавочник в сборной
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 19.06.2017 09:16
    0
    Статья называется - "Новая Сага"
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    Олег Хован
    online
      Олег Хован, 19.06.2017 09:21
    0
    Vitaliy_yatsenko, 19.06.2017 09:09
    Коли Дуглас Коста переходив до Баварії, то всі також у це не вірили. Та хіба можна порівняти за талантом і рівнем майстерності кращого гравця нашого чемпіонату, навіть за часів наявності тут Вілліана, Дугласа і Алекса Тейшейри, кращого тоді і кращого всі ці роки, із просто добротним гравцем Дугласом Костою? Ярмоленко за всіма показниками значно якісніший гравець і це він довів останніми 6-7 роками, коли він є стабільно лідером Динамо і національної збірної України. Тому цей трансфер цілком реалістичний.

    Ти це серйозно?)) Краще Вілліана, Кости і Тейшейри))) Підняв настрій на весь день.
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