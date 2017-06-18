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Камерун — Чили — 0:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Конфедераций Камерун — Чили

  • 18.06.2017 23:39
  • 288 просмотров
  • 0 комментария
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twitter.com/FOXSoccer. Камерун — Чили
© twitter.com/FOXSoccer. Камерун — Чили

В поединке Кубка Конфедераций между сборными Камеруна и Чили победу праздновали южноамериканцы (0:2):

Источник — Sport.ua

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