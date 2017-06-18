Кубок Конфедераций. Чилийцы дожали Камерун

Чилийцы начали матч очень активно и уже на второй минуте едва не открыли счет, однако на помощь вратарю африканской сборной пришла штанга. Фабрис Ондоа совершил несколько сэйвов, прежде чем его товарищи по команде сумели отодвинуть игру от своих ворот. Тем не менее, южноамериканцы так и владели преимуществом до конца тайма, а в компенсированное время даже забили гол. Однако арбитру поступил сигнал от видеопомощника, который подтвердил, что Эдуардо Варгас в момент приема мяча находился в офсайде. Напомним, что в первом сегодняшнем поединке уже был отменен гол португальца Пепе в ворота сборной Мексики.

Во втором тайме Камерун предстал совсем другой командой — игроки выигрывали заметно больше единоборств, так что уже чилийцы вынуждены были обороняться. Однако ближе к концу матча стало заметно физическое превосходство южноамериканцев. И на 81-й минуте вышедший на замену Алексис Санчес со второй попытки сумел выполнить подачу на линию вратарской, откуда набежавший Артуро Видаль без помех поразил ворота. А в компенсированное время чилийцы отличились во второй раз. Всё тот же Санчес вышел один на один, обыграл вратаря, пробил — и мяч с линии ворот выбил защитник. Эдуардо Варгас добил, однако словенский арбитр Дамир Скомина не засчитал гол из-за офсайда. Тем не менее, снова свое веское слово сказал видеопомощник, подсказавший, что гол был забит без нарушения правил.

2:0 — чилийцы, не скрывающие своего желания выиграть турнир, добыли ожидаемую, но очень непростую победу.



Камерун - Чили - 0:2

- Артуро Видаль, 81, Эдуардо Варгас, 90+1

Камерун: Фабрис Ондоа, Адольф Тейку, Коллинс Фай, Мишель Нгадё-Нгаджи, Эрнест Мабука, Арно Джум, Андре-Франк Замбо-Ангисса (Жорж Манджек, '89), Бенжамен Муканджо, Венсан Абубакар, Кристиан Бассогог, Себастьен Сиани (Николя Нгамалё, '86)

Чили: Джонни Эррера, Гари Медель, Гонсало Хара, Жан Босежур, Маурисио Исла, Артуро Видаль, Марсело Диас, Чарлес Арангис (Франциско Сильва, '71), Эдсон Пуч (Алексис Санчес, '58), Хосе Фуэнсалида (Леонардо Валенсия, '64), Эдуардо Варгас

- Гонсало Хара, 66.



Удары (в створ): 5 (1) - 12 (6)

Угловые: 5 - 5

Офсайды: 1 - 5



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