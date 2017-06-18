Игорь СУРКИС: Немногие люди могут сказать Коломойскому то, что могу я

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал об отношениях с владельцем «Днепра» Игорем Коломойским и президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым.

«На футбольном поле насмерть воюем с Ахметовым. Но если с ним о чем-то договориться по бизнесу, даже не подписывая бумаги, на слово, он все выполнит четко и никогда не возникнет вопроса. Коломойский такой же, но он попил моей крови. Когда он в прямом эфире озвучил мой номер телефона, на нем были все мои контакты, и мне звонило такое количество болельщиков, настроенных как позитивно, так и негативно. У меня был дискомфорт до утра, пока я не поменял номер. Мы очень долго ругались с Коломойским, а потом это свелось в шутку. Он сделал поступок, за который ему было самому стыдно. Но это было на эмоциях. Немногие люди могут сказать Коломойскому то, что могу я и наоборот».