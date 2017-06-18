Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Игорь СУРКИС: Немногие люди могут сказать Коломойскому то, что могу я

Игорь Суркис рассказал об отношениях с Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым

  • 18.06.2017 22:39
  • 226 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал об отношениях с владельцем «Днепра» Игорем Коломойским и президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым.
 
«На футбольном поле насмерть воюем с Ахметовым. Но если с ним о чем-то договориться по бизнесу, даже не подписывая бумаги, на слово, он все выполнит четко и никогда не возникнет вопроса. Коломойский такой же, но он попил моей крови. Когда он в прямом эфире озвучил мой номер телефона, на нем были все мои контакты, и мне звонило такое количество болельщиков, настроенных как позитивно, так и негативно. У меня был дискомфорт до утра, пока я не поменял номер. Мы очень долго ругались с Коломойским, а потом это свелось в шутку. Он сделал поступок, за который ему было самому стыдно. Но это было на эмоциях. Немногие люди могут сказать Коломойскому то, что могу я и наоборот».

Источник — #FootballHub

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.