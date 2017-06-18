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Экс-игрок Челси Оскар спровоцировал грандиозную драку в Китае

Оскар дважды пробил мячом в соперников, но избежал наказания

  • 18.06.2017 22:04
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Оскар дважды ударил соперников мячом, стал причиной грандиозной драки, но при этом избежал наказания

В матче первого тура чемпионата Китая «Гуанчжоу Фули» – «Шанхай СИПГ» (1:1) произошла массовая драка игроков обеих команд.
 
Полузащитник «Шанхая» Оскар в конце первого тайма дважды пробил в соперников мячом в течение нескольких секунд. На поле возникла драка, а сам бразилец упал в самом начале стычки после толчка в спину.
 
Главный арбитр матча по итогам инцидента удалил Ли Тисяна («Гуанчжоу») и Фу Хуаня («Шанхай»).
 

Источник — Sport.ua

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