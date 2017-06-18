Оскар дважды ударил соперников мячом, стал причиной грандиозной драки, но при этом избежал наказания

В матче первого тура чемпионата Китая «Гуанчжоу Фули» – «Шанхай СИПГ» (1:1) произошла массовая драка игроков обеих команд.



Полузащитник «Шанхая» Оскар в конце первого тайма дважды пробил в соперников мячом в течение нескольких секунд. На поле возникла драка, а сам бразилец упал в самом начале стычки после толчка в спину.



Главный арбитр матча по итогам инцидента удалил Ли Тисяна («Гуанчжоу») и Фу Хуаня («Шанхай»).

