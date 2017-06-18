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Fanatik: Селезнев нужен Фенербахче и Галатасараю

Украинский форвард «Карабюкспора» может перейти в один из стамбульских клубов

  • 18.06.2017 20:53
  • 369 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

В ближайшее время нападающий сборной Украины и турецкого «Карабюкспора» Евгений Селезнев может сменить клубную прописку, сообщает Fanatik.

В услугах нападающего заинтересованы сразу два стамбульских клуба и «Трабзонспор». Речь идет о «Фенербахче» и «Галатасарае». Впрочем, конкретных шагов потенциальные работодатели футболиста еще не делали. Согласно предварительным оценкам, «Карабюкспор» будет готов отпустить украинца за €4 миллиона.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    VAD
    VAD, 18.06.2017 20:55
    +2
    у них плохо с пробитием 11-х или еда в холодильниках пропадает?
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    Arius.
    online
      Arius., 18.06.2017 20:57
    +1
    С Реала вроде как хочет уйти Роналду, лучшего пенальтиста чем тунец, Реалу не найти
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    stopor2016
    online
    stopor2016, 18.06.2017 21:07
    0
    [quote VAD, 18.06.2017 20:55]у них плохо с пробитием 11-х или еда в холодильниках пропадает?
    Вот возьмут его - и начнёт еда из холодильников пропадать.
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