Fanatik: Селезнев нужен Фенербахче и Галатасараю

В ближайшее время нападающий сборной Украины и турецкого «Карабюкспора» Евгений Селезнев может сменить клубную прописку, сообщает Fanatik.
В услугах нападающего заинтересованы сразу два стамбульских клуба и «Трабзонспор». Речь идет о «Фенербахче» и «Галатасарае». Впрочем, конкретных шагов потенциальные работодатели футболиста еще не делали. Согласно предварительным оценкам, «Карабюкспор» будет готов отпустить украинца за €4 миллиона.
Источник — zbirna.com
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Вот возьмут его - и начнёт еда из холодильников пропадать.
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