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Португалия — Мексика — 2:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Конфедераций Португалия — Мексика

  • 18.06.2017 20:36
  • 907 просмотров
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Reuters. Португалия — Мексика
© Reuters. Португалия — Мексика

В поединке Кубка Конфедераций между сборными Португалии и Мексики арбитр зафиксировал ничью (2:2):

Источник — Sport.ua

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