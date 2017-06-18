В понедельник Динамо может продать Мбокани в Олимпиакос

Адекватное мнение, если оно вне политики ! Мне просто на обоих сугубо пох, а вот мнение...

А мне просто этого дерьмо Ковалев неприятен. Он вызывает отвращение своим поведением вне ринга. Ч...

slava_novogorsku, 18.06.2017 20:53 что ты скидываешь лошадь тухлодырая, это, что интервью?)))----...

Адекватных Украинцев в разы больше, чем больных на голову, так что ничем ему не вылезет это интер...

Уорд пару раз в бандаж приложил, рефери, кстати, показал, что нужно выше бить. Срусский клоун хва...

Лом сам от яйцебоя сильно пострадал, теперь всем таким сильно сопереживает.