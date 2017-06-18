В понедельник Динамо может продать Мбокани в Олимпиакос

В понедельник 31-летний нападающий «Динамо» Дьемерси Мбокани, может перейти в «Олимпиакос».
Прошлый сезон конголезец провел в «Халл Сити» на правах аренды, а до этого на временной основе выступал за «Норвич». Оба клуба по завершении сезонов вылетели из АПЛ. За «тигров» Дьемреси провел 14 матчей во всех турнирах и не забил ни одного мяча.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявлял, что все футболисты, в числе которых и Мбокани, чей срок аренды в других клубах истек, вернутся в «Динамо».
Ориентировочная стоимость Мбокани составляет €5 миллионов.
Источник — Динамомания
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.