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В понедельник Динамо может продать Мбокани в Олимпиакос

Греческий клуб заинтересован в конголезском форварде

  • 18.06.2017 20:26
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ФК Динамо Киев. Дьемерси Мбокани
© ФК Динамо Киев. Дьемерси Мбокани

В понедельник 31-летний нападающий «Динамо» Дьемерси Мбокани, может перейти в «Олимпиакос».

Прошлый сезон конголезец провел в «Халл Сити» на правах аренды, а до этого на временной основе выступал за «Норвич». Оба клуба по завершении сезонов вылетели из АПЛ. За «тигров» Дьемреси провел 14 матчей во всех турнирах и не забил ни одного мяча.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявлял, что все футболисты, в числе которых и Мбокани, чей срок аренды в других клубах истек, вернутся в «Динамо».

Ориентировочная стоимость Мбокани составляет €5 миллионов.

Источник — Динамомания

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