Кубок Конфедераций. Мексика спаслась в матче с Португалией

Кубок Конфедераций. Группа А
Португалия - Мексика - 2:2
Рикарду Куарежма, 34, Седрик Соареш, 85 - Чичарито, 40, Эктор Морено, 90+1
Португалия: Руи Патрисиу, Жозе Фонте, Пепе, Рафаэль Геррейру, Седрик Соареш, Жоау Моутинью (Адриен Силва, '58), Андре Гомеш, Вилльям Карвалью, Рикарду Куарежма (Андре Силва, '81), Нани (Желсон Мартинш, '57), Криштиану Роналду
Мексика: Гильермо Очоа, Диего Рейес, Карлос Сальседо (Нестор Араухо, '66), Эктор Морено, Андрес Гуардадо, Джонатан Дос Сантос, Мигель Лайюн, Эктор Эррера, Карлос Вела (Джовани Дос Сантос, '56), Рауль Хименес (Орибе Перальта, '77), Чичарито
Адриен Силва, 67. Андре Гомеш, 92. - Андрес Гуардадо, 72.
ПОРТУГАЛИЯ - МЕКСИКА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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Источник — Sport.ua
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