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Португалия
2:2
Мексика
18.06.2017, FT

Кубок Конфедераций. Мексика спаслась в матче с Португалией

В каждом из таймов соперники забили по одному голу

  • 18.06.2017 20:04
  • 1488 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Reuters
© Reuters

Кубок Конфедераций. Группа А

Португалия - Мексика - 2:2
Рикарду Куарежма, 34, Седрик Соареш, 85 - Чичарито, 40, Эктор Морено, 90+1

Португалия: Руи Патрисиу, Жозе Фонте, Пепе, Рафаэль Геррейру, Седрик Соареш, Жоау Моутинью (Адриен Силва, '58), Андре Гомеш, Вилльям Карвалью, Рикарду Куарежма (Андре Силва, '81), Нани (Желсон Мартинш, '57), Криштиану Роналду
Мексика: Гильермо Очоа, Диего Рейес, Карлос Сальседо (Нестор Араухо, '66), Эктор Морено, Андрес Гуардадо, Джонатан Дос Сантос, Мигель Лайюн, Эктор Эррера, Карлос Вела (Джовани Дос Сантос, '56), Рауль Хименес (Орибе Перальта, '77), Чичарито
Адриен Силва, 67. Андре Гомеш, 92. - Андрес Гуардадо, 72.

ПОРТУГАЛИЯ - МЕКСИКА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vuyko47
      vuyko47, 18.06.2017 20:10
    +9
    Интересная игра. Португальцы были ближе к победе, но мексиканцы до последнего боролись и достигли своего.
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 18.06.2017 20:35
    -7
    это фигня, вот лаптеноги вчера новозеландцев разорвали!!! трепещите все!
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    sergbarsa
      sergbarsa, 18.06.2017 20:58
    0
    интересно как теперь Рейналду будет голы клепать с офсайдов(Бавария в курсе)
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