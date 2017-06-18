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Ворскла проведет четыре спарринга в Словении

Полтавская команда отправится на сбор 25-го июня

  • 18.06.2017 20:17
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Метки
ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Собравшись в Полтаве после отпуска два дня назад, футболисты главной команды «Ворсклы» соединяют две обязательных для послеотпускного периода процедуры – проходят углубленный медосмотр и работают на загородной учебно-тренировочной базе. Ровно через неделю, а именно 25-го июня, ворскляне отправятся в Словению, где проводят свои сборы последние четыре года.

Предварительно стали известны имена соперников полтавской дружины в этом двухнедельном цикле подготовки к началу нового сезона.

28.06. – «Волунтари» (Румыния)
1.07. – «Рудеш» (Хорватия)
5.07. – «Истра» (Пула, Хорватия)
8.07. – «Целе» (Словения)

Окончательный список спаррингов будет опубликован по прибытии команды в городок Рогашка Слатина.

Источник — ФК Ворскла

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