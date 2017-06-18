Божович возглавил тульский Арсенал

48-летний Миодраг Божович приступил к работе с тульским «Арсеналом».
Миодраг Божович хорошо известен болельщикам. Он работал в таких клубах, как «Амкар», «Динамо», «Москва», «Ростов», «Локомотив». В сезоне-2013/14 черногорский специалист с ростовчанами выиграл Кубок России.
Последние два сезона Божович работал в сербской «Црвене Звезде», с которой в первый же сезон завоевал золотые медали.
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