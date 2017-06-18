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И. СУРКИС: «Как в Нацбанке будут смотреть в глаза болельщиков Динамо?»

Президент киевского клуба прокомментировал ситуацию с «Приватбанком»

  • 18.06.2017 19:13
  • 461 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился мнением о ситуации с «Приватбанком». Из-за национализации банка семья Суркисов потеряла значительные денежные средства.

«Главное для меня – не иметь долгов перед футболистами и сотрудниками. Поэтому ситуация с «Приватбанком» меня угнетает. Но не тем, что потеряны деньги. Так посчитал Нацбанк. Но как они будут смотреть в глаза тысячам болельщиков, если с клубом произойдет то, что произошло с «Днепром»? Но с «Днепром» это произошло по воле хозяина, а здесь по воле людей, который приняли неправомерное решение. Поэтому мы находимся в судах и будем доказывать свою правоту», – отметил Суркис.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    valenok.21
    online
      valenok.21, 18.06.2017 19:35
    +2
    Чем болельщики других команд хуже?
    Если вклады законные, то деньги сукисам вернут. Из-за чего кипишь? Вайцманы своих не сдают.
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    Lex Aries
    online
      Lex Aries, 18.06.2017 19:41
    0
    Этих болельщиков, наверное уже меньше, чем самих сотрудников клуба. Так что, немногим плакаться придется.
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