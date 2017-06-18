И. СУРКИС: «Как в Нацбанке будут смотреть в глаза болельщиков Динамо?»

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился мнением о ситуации с «Приватбанком». Из-за национализации банка семья Суркисов потеряла значительные денежные средства.
«Главное для меня – не иметь долгов перед футболистами и сотрудниками. Поэтому ситуация с «Приватбанком» меня угнетает. Но не тем, что потеряны деньги. Так посчитал Нацбанк. Но как они будут смотреть в глаза тысячам болельщиков, если с клубом произойдет то, что произошло с «Днепром»? Но с «Днепром» это произошло по воле хозяина, а здесь по воле людей, который приняли неправомерное решение. Поэтому мы находимся в судах и будем доказывать свою правоту», – отметил Суркис.
Источник — #FootballHub
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Если вклады законные, то деньги сукисам вернут. Из-за чего кипишь? Вайцманы своих не сдают.
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