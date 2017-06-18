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Милевский забил за Тосно

Украинский форвард отметился точным ударом в ворота петербургского «Динамо»

  • 18.06.2017 18:53
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instagram.com/timi1010. Артем Милевский
© instagram.com/timi1010. Артем Милевский

32-летний украинский нападающий «Тосно» Артем Милевский отметился голом за свой клуб.

Милевский забил на 83-й минуте в товарищеском матче с петербургским «Динамо», установив окончательный счет встречи – 2:0. Первый мяч на счету Маркова.

Артем вышел на поле на 55-й минуте и отыграл до финального свистка.

Источник — Sport.ua

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