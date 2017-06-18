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Гол Пепе в матче Португалия – Мексика отменили после видеоповтора

Как показало видео, португальский футболист находился в офсайде

  • 18.06.2017 18:37
  • 1125 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ronaldo7.net. Пепе
© ronaldo7.net. Пепе

В матче Кубка конфедераций Португалия – Мексика произошло любопытное событие.

На 21-й минуте встречи при счете 0:0 Пепе добил мяч в сетку после удара Гомеша, но главный арбитр матча Нестор Питана попросил своего ассистента посмотреть повтор. Оказалось, что перед этим Пепе находился в офсайде, и гол был справедливо отменен.

Не будь в матче применены современные видеотехнологии, мяч был бы засчитан.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    tarasbulba007
    online
      tarasbulba007, 18.06.2017 18:57
    +7
    С видеотехнологиями смотреть стало интереснее.Да и сама игра очень даже.Мексика молодцом.
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    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 18.06.2017 19:14
    +6
    Может с введением видеоповторов станет меньше неадыкватных решений типа кашаи и ко.
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 18.06.2017 19:25
    +3
    Наконец-то дошло до фифовских недоделков! Теперь значительно справедливее будут результаты матчей.
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