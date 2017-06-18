Гол Пепе в матче Португалия – Мексика отменили после видеоповтора

В матче Кубка конфедераций Португалия – Мексика произошло любопытное событие.

На 21-й минуте встречи при счете 0:0 Пепе добил мяч в сетку после удара Гомеша, но главный арбитр матча Нестор Питана попросил своего ассистента посмотреть повтор. Оказалось, что перед этим Пепе находился в офсайде, и гол был справедливо отменен.

Не будь в матче применены современные видеотехнологии, мяч был бы засчитан.