Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Игорь СУРКИС: «Самые гламурные футболисты Динамо – Милевский и Алиев»

Футбол для них всегда был на втором месте, считает президент киевского клуба

  • 18.06.2017 18:23
  • 2378 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о самых гламурных футболистах в истории команды.

«В «Динамо» было два самых гламурных футболиста – Милевский и Алиев. Они всегда знали, где открываются популярные клубы или что-то происходит. Для них был главным не футбол, а ночная жизнь. Футбол на втором месте. Я с большим уважением отношусь к одному и второму отношусь. Они тоже внесли свой вклад», – сказал Суркис.

Источник — #FootballHub

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    bonv
      bonv, 18.06.2017 18:32
    +9
    Загубили свій талант по нічним клубам..
    Ссылка
    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 18.06.2017 19:15
    +1
    Самый тепильный президент клуба ..... сами догадаетесь кто
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 18.06.2017 19:21
    0
    Andrii_MKh, 18.06.2017 19:15
    Самый тепильный президент клуба ..... сами догадаетесь кто
    ... Курочкин наверно?
    Ссылка
    Lex Aries
    online
      Lex Aries, 18.06.2017 19:27
    0
    M-E-S-S-E-R, 18.06.2017 19:21
    Andrii_MKh, 18.06.2017 19:15
    Самый тепильный президент клуба ..... сами догадаетесь кто

    ... Курочкин наверно?
    _____________________________
    Сурочкин))
    А Курочкин президент какого клуба? Того, которого уже не существует?!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.