Игорь СУРКИС: «Самые гламурные футболисты Динамо – Милевский и Алиев»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о самых гламурных футболистах в истории команды.
«В «Динамо» было два самых гламурных футболиста – Милевский и Алиев. Они всегда знали, где открываются популярные клубы или что-то происходит. Для них был главным не футбол, а ночная жизнь. Футбол на втором месте. Я с большим уважением отношусь к одному и второму отношусь. Они тоже внесли свой вклад», – сказал Суркис.
Источник — #FootballHub
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Самый тепильный президент клуба ..... сами догадаетесь кто
... Курочкин наверно?
Сурочкин))
А Курочкин президент какого клуба? Того, которого уже не существует?!
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