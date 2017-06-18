Директор УЕФА: «Когда мы говорим о Крыме, мы ведем речь и о Херсоне»

Специальный комитет УЕФА нанесет визит в Крым в начале сентября 2017 года, заявил директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович.
«Когда мы говорим о Крыме, мы ведем речь и о Херсоне. УЕФА – это не политическая организация, мы не можем решать политические проблемы. Крым – это не единственный регион в Европе, который является политической проблемой. Почти в каждой стране есть политические неурядицы. Наша позиция: не вмешиваться в политические дела и попытаться развивать сам футбол. Все наши визиты и проекты будут связаны с тем, чтобы развивать футбол в Херсоне, Украине и Крыму. Я знаю, что специальный комитет посетит Херсон и Крым в начале сентября», - сказал Лакович.
Источник — Р-Спорт
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