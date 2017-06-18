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Директор УЕФА: «Когда мы говорим о Крыме, мы ведем речь и о Херсоне»

Специальный комитет посетит Херсон и Крым в начале сентября, утверждает Зоран Лакович

  • 18.06.2017 18:11
  • 1536 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Sky Sports
© Sky Sports

Специальный комитет УЕФА нанесет визит в Крым в начале сентября 2017 года, заявил директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович.

«Когда мы говорим о Крыме, мы ведем речь и о Херсоне. УЕФА – это не политическая организация, мы не можем решать политические проблемы. Крым – это не единственный регион в Европе, который является политической проблемой. Почти в каждой стране есть политические неурядицы. Наша позиция: не вмешиваться в политические дела и попытаться развивать сам футбол. Все наши визиты и проекты будут связаны с тем, чтобы развивать футбол в Херсоне, Украине и Крыму. Я знаю, что специальный комитет посетит Херсон и Крым в начале сентября», - сказал Лакович.

Источник — Р-Спорт

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Комментарии
    olexyn
      olexyn, 18.06.2017 18:29
    0
    а це вже цікаво! Куніцину - можливість закріпити кримський футбол за Україною...
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    Аликантер
      Аликантер, 18.06.2017 19:01
    0
    А когда я слышу о крыме,то у меня рука сжимаеться у приклада. Тоже хочу с инспекцией его поситить...
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    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 18.06.2017 19:20
    +2
    Интересненькое дело ! Отхапать кусок территории, преследования по национальности, политические преследования и наконец убийства на Донбассе это у них считается политические неурядицы? А если завтра атомная бомба сровняет какой то город на земле, то как они это назовут? Досадный инцидент?
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    Alessandro2014
    online
    Alessandro2014, 18.06.2017 19:34
    +1
    Andrii_MKh, 18.06.2017 19:20
    Отхапать кусок территории, преследования по национальности, политические преследования и наконец убийства на Донбассе это у них считается политические неурядицы? А если завтра атомная бомба сровняет какой то город на земле, то как они это назовут? Досадный инцидент?
    обидно даже стало, целый месяц грелся под крымским солнышком и столько пропустил,столько преследований не увидел поедая чебуреки в гостеприимных татарских кафешках ((((((
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