Юрий ВЕРНИДУБ: «Потери те же, что и были»

Время очешуительных историй. Лучший бомбардир Лиги Чемпионов стал таким благодаря фарту

Интересная доктрина вырисовывается у Хацкевича...

А чему здесь гордиться???Такой папаша или старший повзрослевший сынок в семье - это мучение и сло...

Комон плэи сплошные...Суркис себе не изменяет! ну и флаг им всем в руки!

Так вот почему ему Макаренко не перезвонил...