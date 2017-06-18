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Юрий ВЕРНИДУБ: «Потери те же, что и были»

Главный тренер «Зари» рассказал о покинувших команду футболистах

  • 18.06.2017 17:37
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о кадровой ситуации в клубе.

- Потери те же, что и были. Арендованные - Петряк, Соболь, Грешичкин, Кулач. Чайковский точно. Липартия не могу сказать, девятнадцатого числа будет известно точно. И Денниса продали – семь человек. Те, кто придут, будут молоды. Надеюсь, что найдем общий язык, что у них не пропали интерес и желание к футболу. По Каленчуку не было разговора.

Источник — ТК Футбол

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