ХАЦКЕВИЧ: «Когда играл Лужный, некоторые опасались зайти в раздевалку»

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о своем бывшем одноклубнике, а ныне члене тренерского штаба киевлян Олеге Лужном.
- В ваш тренерский штаб вошел Олег Лужный, который в бытность игроком и, более того, капитаном, умел навести порядок в коллективе - с применением, так скажем, физического воздействия. Принимали этот фактор в расчет, приглашая Олега Романовича?
- (Смеется). Конечно же, принимал! Не только молодежи, но и старшим ребятам будет полезно прочувствовать с его помощью всю степень ответственности за результат. Нет, дедовщины у нас в «Динамо» никогда не было, но вместе с тем, когда Олег Романович играл, некоторые футболисты опасались в раздевалку после матча зайти - и ждали, пока он в душ сходит...
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