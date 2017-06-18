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ХАЦКЕВИЧ: «Когда играл Лужный, некоторые опасались зайти в раздевалку»

Наставник киевского «Динамо» рассказал о члене своего тренерского штаба

  • 18.06.2017 17:16
  • 2166 просмотров
  • 4 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Олег Лужный
© dynamo.kiev.ua. Олег Лужный

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о своем бывшем одноклубнике, а ныне члене тренерского штаба киевлян Олеге Лужном.

- В ваш тренерский штаб вошел Олег Лужный, который в бытность игроком и, более того, капитаном, умел навести порядок в коллективе - с применением, так скажем, физического воздействия. Принимали этот фактор в расчет, приглашая Олега Романовича?
- (Смеется). Конечно же, принимал! Не только молодежи, но и старшим ребятам будет полезно прочувствовать с его помощью всю степень ответственности за результат. Нет, дедовщины у нас в «Динамо» никогда не было, но вместе с тем, когда Олег Романович играл, некоторые футболисты опасались в раздевалку после матча зайти - и ждали, пока он в душ сходит...

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Комментарии
    tarasbulba007
      tarasbulba007, 18.06.2017 17:32
    -10
    Так вот почему ему Макаренко не перезвонил...
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    ChMP
      ChMP, 18.06.2017 17:39
    -20
    Комон плэи сплошные...Суркис себе не изменяет! ну и флаг им всем в руки!
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    MSukoshvili
      MSukoshvili, 18.06.2017 17:46
    -21
    А чему здесь гордиться???
    Такой папаша или старший повзрослевший сынок в семье - это мучение и сломанные судьбы младших.
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    Иван Верещагин
      Иван Верещагин, 18.06.2017 17:58
    -1
    Интересная доктрина вырисовывается у Хацкевича...
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