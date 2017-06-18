Мариуполь запланировал пять спаррингов на сборах

Летний скоротечный отпуск ФК «Мариуполь» завершился. Сегодня во второй половине дня команда соберется на своей учебно-тренировочной базе, которая расположена в Приморском районе города. После организационного собрания, которое проведет главный тренер приазовцев Александр Севидов, состоится первая тренировка.

Стали известны планы «Мариуполя» на это летнее межсезонье. С 18-го по 25-е июня приазовцы будут работать дома (поля на УТБ команды находятся в идеальном состоянии). Футболистов ждут двухразовые тренировки, а также тщательное медобследование.

26-го июня «Мариуполь» отправится на учебно-тренировочный сбор в Киев, где запланированы спарринга. Уже известно, что 29-го июня команда сразится с «Колосом», а 2-го июля — с «Олимпиком». Также запланированы игры на 5-е и 6-е июля. 9-го июля в Одессе «Мариуполь» проведет матч с «Черноморцем». После этой игры приазовцы вернутся домой.

Напомним, 1-й тур Премьер-лиги запланирован на 16-е июля. В этот день «Мариуполь» на своем поле примет «Верес».