Володимир ШАРАН: «Є час поміркувати над складом»

Вчора, 17 червня, ФК «Олександрія» вийшов з відпустки, розпочавши свій домашній навчально-тренувальний збір. В перший день команда провела тренування у лісі, пробігши крос.

До табору олександрійців вже приєднались Андрій Бацула, Артем Щедрий, Артем Сітало та Юрій Паньків. Як зазначив головний тренер команди Володимир Шаран, найближчим часом колектив має поповнитись ще одним гравцем кам’янської «Сталі» - Максимом Калинчуком. Проте, у тренерського штабу є невизначенність по деяким свої підопічним.

«У нас є ще тиждень до відльоту на навчально-тренувальний збір в Нідерланди. 23-го червня ми проведемо спаринг із «Кремнем». Вже після цього я остаточно вирішу зі складом, а поки що є час поміркувати» - зауважив Володимир Шаран.

Наступні 5 днів на олександрійців чекає дворазове тренування, 23-го червня зіграють товариську зустріч, 24-го червня вихідний, а вже наступного дня команда вилітає до Нідерландів.