Каленчук вместо Зари перейдет в Александрию

Информация о переходе полузащитника «Стали» Максима Каленчука в «Зарю» на поверку оказалась недостоверной. Луганчане, по признанию главного тренера Юрия Вернидуба, никогда не интересовались этим исполнителем.
Зато выразил готовность сотрудничать с капитаном каменчан тренерский штаб «Александрии». Сегодня, 18 июня, Каленчук прибудет в Александрию для подписания контракта с «горожанами». Детали будущего соглашения остаются неизвестными.
В завершившемся недавно сезоне 27-летний хавбек провел за «Сталь» 30 матчей и забил один мяч.
Источник — Footboom
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