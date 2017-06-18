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Каленчук вместо Зари перейдет в Александрию

Украинский футболист может подписать контракт с новым клубом уже в воскресенье

  • 18.06.2017 16:14
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Метки
ФК Сталь. Максим Каленчук
© ФК Сталь. Максим Каленчук

Информация о переходе полузащитника «Стали» Максима Каленчука в «Зарю» на поверку оказалась недостоверной. Луганчане, по признанию главного тренера Юрия Вернидуба, никогда не интересовались этим исполнителем.

Зато выразил готовность сотрудничать с капитаном каменчан тренерский штаб «Александрии». Сегодня, 18 июня, Каленчук прибудет в Александрию для подписания контракта с «горожанами». Детали будущего соглашения остаются неизвестными.

В завершившемся недавно сезоне 27-летний хавбек провел за «Сталь» 30 матчей и забил один мяч.

Источник — Footboom

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