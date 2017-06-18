Каленчук вместо Зари перейдет в Александрию

Информация о переходе полузащитника «Стали» Максима Каленчука в «Зарю» на поверку оказалась недостоверной. Луганчане, по признанию главного тренера Юрия Вернидуба, никогда не интересовались этим исполнителем.

Зато выразил готовность сотрудничать с капитаном каменчан тренерский штаб «Александрии». Сегодня, 18 июня, Каленчук прибудет в Александрию для подписания контракта с «горожанами». Детали будущего соглашения остаются неизвестными.

В завершившемся недавно сезоне 27-летний хавбек провел за «Сталь» 30 матчей и забил один мяч.