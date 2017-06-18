Александр ХАЦКЕВИЧ: «Ждал звонка Макаренко, но он так и не позвонил»

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о своей несостоявшейся беседе с экс-футболистом киевского клуба Евгением Макаренко.

«Разговаривал с Макаренко по телефону. Сказал ему: «Каким бы ни был ответ, жду звонка». Все сроки прошли, но Женя не перезвонил…», – рассказал Хацкевич.

Контракт Макаренко с «Динамо» подошел к концу в конце декабря 2016-го года. После его завершения Макаренко больше не выступал за профессиональные команды.