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Александр ХАЦКЕВИЧ: «Ждал звонка Макаренко, но он так и не позвонил»

Экс-футболист «Динамо» проигнорировал просьбу наставника киевского клуба

  • 18.06.2017 15:41
  • 1663 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Динамо. Александр Хацкевич
© ФК Динамо. Александр Хацкевич

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о своей несостоявшейся беседе с экс-футболистом киевского клуба Евгением Макаренко.

«Разговаривал с Макаренко по телефону. Сказал ему: «Каким бы ни был ответ, жду звонка». Все сроки прошли, но Женя не перезвонил…», – рассказал Хацкевич.

Контракт Макаренко с «Динамо» подошел к концу в конце декабря 2016-го года. После его завершения Макаренко больше не выступал за профессиональные команды.

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Комментарии
    John Jumriday
      John Jumriday, 18.06.2017 16:24
    0
    Не думаю, что Антунеш лучше Макаренка
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    Bil Geyts
    online
      Bil Geyts, 18.06.2017 16:29
    0
    John Jumriday, 18.06.2017 16:24
    Не думаю, что Антунеш лучше Макаренка
    если нет желания , заставлять смысла нет
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