Никита Корзун: «Почему не играю, мне не объяснили»

Полузащитник «Динамо» Никита Корзун рассказал о своей игре за киевский клуб.



- Как дела в киевском «Динамо»?

- Я пока в Минске отдыхаю, поэтому не знаю, что нового в команде, но там все стабильно хорошо.



- Весь отпуск проводите на родине?

- До 26-го буду в Беларуси, а 28-го уже первый сбор с киевским «Динамо» — полетим в Австрию.



- Как считаете, в чем причина того, что последнее время вы мало получаете игровой практики в киевском «Динамо»?

- Причину мне не объясняли. Если бы ко мне подошел кто-нибудь из тренерского штаба и сказал, что ты недорабатываешь на тренировках, мало бегаешь, поэтому посиди-ка лучше на скамейке, то тогда никаких вопросов не было бы. А так я банально не мог узнать причину, из-за которой не играю, и это очень странно.



- Как отнеслись к тому, что киевлян возглавил белорус Александр Хацкевич?

- Под его руководством я работал в национальной команде и знаю Александра Николаевича как хорошего специалиста. Он уважаемый человек в киевском «Динамо», которого хорошо знает руководство клуба.



- Разговаривали с ним после назначения?

- В живую пока нет. По телефону немного пообщались о делах нашей сборной, поздравил его с назначением и ничего больше.



- Сравните чемпионат Украины и Беларуси.

- Чемпионаты по структуре очень похожи между собой. На Украине футбол явно будет посильнее, ведь там «Шахтер», киевское «Динамо», «Заря», которые демонстрируют классную игру.