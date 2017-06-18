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Никита Корзун: «Почему не играю, мне не объяснили»

Полузащитник «Динамо» – о непопадании в основной состав киевлян

  • 18.06.2017 14:51
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ФК Динамо Киев, Никита Корзун
© ФК Динамо Киев, Никита Корзун

Полузащитник «Динамо» Никита Корзун рассказал о своей игре за киевский клуб.

- Как дела в киевском «Динамо»?
- Я пока в Минске отдыхаю, поэтому не знаю, что нового в команде, но там все стабильно хорошо.

- Весь отпуск проводите на родине?
- До 26-го буду в Беларуси, а 28-го уже первый сбор с киевским «Динамо» — полетим в Австрию.

- Как считаете, в чем причина того, что последнее время вы мало получаете игровой практики в киевском «Динамо»?
- Причину мне не объясняли. Если бы ко мне подошел кто-нибудь из тренерского штаба и сказал, что ты недорабатываешь на тренировках, мало бегаешь, поэтому посиди-ка лучше на скамейке, то тогда никаких вопросов не было бы. А так я банально не мог узнать причину, из-за которой не играю, и это очень странно.

- Как отнеслись к тому, что киевлян возглавил белорус Александр Хацкевич?
- Под его руководством я работал в национальной команде и знаю Александра Николаевича как хорошего специалиста. Он уважаемый человек в киевском «Динамо», которого хорошо знает руководство клуба.

- Разговаривали с ним после назначения?
- В живую пока нет. По телефону немного пообщались о делах нашей сборной, поздравил его с назначением и ничего больше.

- Сравните чемпионат Украины и Беларуси.
- Чемпионаты по структуре очень похожи между собой. На Украине футбол явно будет посильнее, ведь там «Шахтер», киевское «Динамо», «Заря», которые демонстрируют классную игру.

Источник — Football.by

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