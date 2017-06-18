БАРАНКА: «Збираємося впровадити низку модифікацій на наступний сезон»

Голова Комітету етики та чесної гри Франческо Баранка розповів про перші місяці роботи на чолі Комітету етики та чесної гри ФФУ, що буде з минулими справами та чого чекати від наступного сезону.



– Оновлений Комітет етики та чесної гри ФФУ запрацював два місяці тому. Розкажіть, які перші висновки ви зробили на новій посаді?

– Наразі ми збираємося впровадити низку модифікацій на наступний сезон. Коли ми почали роботу два місяці тому, то ми усвідомили, що УПЛ – це досить чистий чемпіонат. Впродовж сезону невеличкі моменти були, але після запуску роботи оновленого Комітету жодних дивних рухів ставок в УПЛ не було. Ми продовжимо нагляд за елітним дивізіоном, але наразі немає необхідності вживати якихось заходів щодо нього.



Але ми точно маємо великі проблеми в Першій і Другій лігах, а також в чемпіонатах U-21 та U-19. Ми вирішили агресивно діяти в напрямку подолання цієї проблеми.



З наступного сезону новостворені мною відділи будуть з першого дня моніторити ситуації по всіх футбольних чемпіонатах України.



– Які методи протидії матчам з фіксованим результатом будуть впроваджені?

– По-перше, ми на рівні молодіжних та юнацьких першостей збираємося потестувати механізм зупинки матчу, якщо виявлено загрозу фіксованого результату. В таких випадках ми будемо зважувати ситуацію. Матч може бути перенесено або скасовано. І, в залежності від того, яка саме команда мала забезпечити результат, їй може бути присуджена технічна поразка. Якщо буде виявлено, що обидві команди у змові, то розглядаємо можливість дати обидвом по 0:3.



Ми вже обговорювали можливість введення такого правила з керівництвом УПЛ і Першої ліги, і воно налаштоване надзвичайно відкрито. Потестуємо спочатку цей механізм на рівні молодіжних та юнацьких команд, бо там це робити легше: результати не настільки важливі, а проблема більша, ніж в УПЛ. Справа в тому, що молодих спортсменів набагато простіше схилити до злочину, вони більш вразливі до подібного роду маніпуляцій.



Друге вдосконалення, яке ми плануємо використати, стосується даних про матч, які передають для гри у букмекерських конторах. Багато разів у моїй кар’єрі мене питали, чому ми не блокуємо можливість робити ставки на матч. Але ж ми фізично не можемо цього зробити. Ми не можемо заборонити букмекерам виставляти лінію на матч.



Вихід може бути таким: блокувати передачу даних зі стадіону про хід матчу. Світові букмекери не дуже розчаруються, коли їх позбавлять можливості виставляти лінію на матчі U-19 і U-21. Відповідальними за це слід робити клуби. Не думаю, що хтось буде проти такого методу. ФФУ може стати першою у світі федерацією, яка піде на такий крок. І я думаю, що решта світових федерацій піде тим же шляхом.



Клуби не отримають гроші за інформацію про хід гри, яка передається зі стадіону, їм від того немає жодного зиску. Нещодавно був випадок, коли на матчі юнацької першості було два глядачі, і один із них був скаутом (людина, яка передає інформацію про хід матчу для її використання букмекерами).



Який взагалі сенс пропонувати ставки на юнацькі та молодіжні турніри? Нічого іншого, окрім матчів з фіксованих результатом, в результаті не можна отримати. Керівники команд U-19 і U-21 мають зрозуміти, що якщо все продовжиться, то надалі ці турніри можуть просто закрити.



Все це ми спробуємо і подивимося, чи буде процедура коректною. Федерація і керівництво ліг згодні на такий експеримент.



Якщо наш експеримент буде вдалим, ми спробуємо домогтися введення кримінальної відповідальності за надання даних для ставок на молодіжні та юнацькі турніри у всіх видах спорту.



Також ми збираємося заборонити робити будь-які ставки всім, хто працює у футболі. Йдеться також і про їх родичів, бо мова йде про заборону як пряму, так і опосередковану. Це правило буде логічним продовженням правила, що діє наразі, а саме заборона робити ставки на турнір, в якому береш участь.



– Чи буде донецький «Олімпік» представляти країну на європейській арені наступного сезону?

– Ми просуваємося у справі «Олімпіка». Ми знову спробуємо поговорити з його гравцями, тому що є надія, що щось ще зміниться. Я особисто ще вірю в позитивне вирішення. Це буде остання спроба.



Далі подивимося, скільки лишилося часу. Бо відбір Ліги Європи починається дуже скоро. Я ще вірю в диво, що «Олімпік» почне співпрацю. Якщо ні, то ми зробимо те, що маємо зробити, і передамо всі матеріали в КДК. Врятувати ситуацію ще можна, тому все в руках донецького клубу.



Ми попереджали, що з квітня почався новий відлік, що ми слідкуємо. «Олімпік» зробив одну «помилку», потім за тиждень ще одну. І вже два роки, як ми почали це фіксувати.