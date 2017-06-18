Атлетико может вернуть Диего Косту

Одно дело победить соперника, и совсем другое покалечить. Для этого и существует рефери, а где он...

Александр Мельников, 18.06.2017 15:04 Россия мировой лидер во всех видах Единоборств входящих в п...

Мы регулярно видим это лидерство в значимых поединках.

Ты опять, придурошное, на форуме доказываешь козломордое величие. Шота на ринге происходит обратн...

JoRgic, 18.06.2017 13:18 -5Несмотря на политику болел за Ковалева. Хотя Уорд технечней намного, э...