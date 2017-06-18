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Атлетико может вернуть Диего Косту

Испанский форвард больше не нужен Антонио Конте в «Челси»

  • 18.06.2017 13:42
  • 501 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Челси. Диего Коста
© ФК Челси. Диего Коста

Недавно стало известно, что главный тренер «Челси» Антонио Конте больше не рассчитывает на услуги Диего Косты. Испанец выставлен на трансфер.

Мадридский «Атлетико» согласен заплатить за испанца 26 миллионов фунтов, но игрок сможет присоединиться к «матрасникам» лишь в январе, поскольку им запрещено регистрировать новых игроков в это трансферное окно.

Также Коста заявлял, что если и покинет «Челси», то только ради «Атлетико», в котором он успешно выступал с 2010 по 2014 годы.

Источник — Фан-сайт ФК Атлетико Мадрид

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Комментарии
    zhevaua
    online
      zhevaua, 18.06.2017 15:03
    0
    Какой-то ФАН сайт источник новости. Вы уже со всех свалок новости собираете?
    Не так давно, Коста уже в Китай собирался за космические деньги уходить.
    Ссылка
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