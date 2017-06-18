Атлетико может вернуть Диего Косту

Недавно стало известно, что главный тренер «Челси» Антонио Конте больше не рассчитывает на услуги Диего Косты. Испанец выставлен на трансфер.
Мадридский «Атлетико» согласен заплатить за испанца 26 миллионов фунтов, но игрок сможет присоединиться к «матрасникам» лишь в январе, поскольку им запрещено регистрировать новых игроков в это трансферное окно.
Также Коста заявлял, что если и покинет «Челси», то только ради «Атлетико», в котором он успешно выступал с 2010 по 2014 годы.
Источник — Фан-сайт ФК Атлетико Мадрид
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Не так давно, Коста уже в Китай собирался за космические деньги уходить.
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