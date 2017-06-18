Пять причин возможного ухода Криштиану Роналду из Реала

Как уже сообщалось ранее, Криштиану Роналду принял решение покинуть «Реал Мадрид» этим летом, что для всех стало большой неожиданностью. Однако это не просто решение разозленного игрока, сделавшего свой выбор в самый разгар момента, а вдумчивое решение, к которому футболист пришел, взвесив все «за» и «против».

Руководство клуба, в свою очередь, всячески пытается переубедить игрока и попросить его еще раз подумать, прежде чем принять решение покинуть стан «сливочных», однако Роналду, похоже, уже твердо решил уехать из Испании, обосновав свое решение пятью причинами.

Чувство униженности из-за обвинений в мошенничестве с налогами

Роналду всячески пытается доказать свою невиновность в неуплате налогов на сумму в 14,7 миллионов евро и настаивает на том, что действовал в соответствии с испанским законодательством. В результате всего этого он чувствует себя оскорбленным и униженным до такой степени, что больше не хочет выступать в Ла Лиге.

Постоянное давление со стороны прессы

Криштиану считает, что пресса постоянно без оснований обвиняет во всех грехах и осуждает его, хотя даже понятия не имеет, какой он есть на самом деле. Он чувствует себя избранной мишенью для средств массовой информации, и, когда его спросили об этом, он не стал скрывать своего недовольства.

«Они относятся ко мне как к правонарушителю, хотя даже не знают меня», – сказал игрок португальской сборной.

Отсутствие поддержки со стороны «Реал Мадрид»

Несмотря на заявление мадридского «Реала» о том, что руководство клуба и все его члены «абсолютно убеждены в невиновности» Роналду, игрок не считает, что его поддерживают в достаточной мере.

Поиски нового клуба

Криштиану твердо решил, что не вернется в испанский футбол, несмотря на то, что «бланкос» переживают лучший период в своей истории, а Мадрид, в котором он проживает вместе со своей девушкой и сыном, ему очень нравится. Португалец всегда хотел вернуться в «Манчестер Юнайтед», и теперь этот переход может состояться.

Несправедливое отношение к себе

Причиной гнева игрока является не только «Реал Мадрид», но и испанская система правосудия: Роналду считает, что из-за его статуса очень известной во всем мире личности к нему относятся несправедливо и нечестно.

К слову, сам игрок уже сообщил своим товарищам по сборной Португалии, готовящейся в данный момент к участию в Кубке Конфедераций, о том, что его решение покинуть столицу Испании является окончательным.

«Я ухожу из «Мадрида», – сказал Криштиану своим партнерам по сборной. – «Я принял решение. Пути назад нет».