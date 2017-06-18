Днепр выходит из отпуска, но где будет играть – пока неизвестно

20-го июня ФК «Днепр» выходит из отпуска и много футболистов начнут проходить медицинский осмотр, но кто конкретно именно и в какой именно команде, станет известно позже.



Также 20-го июня должен пройти исполком ФФУ, на котором, наверняка, будет обсуждаться ситуация с футбольным клубом «Днепр».



А 23 июня должна состоятся конференция ПФЛ, на которой планируют официально принять в ее ряды клубы, которые получили аттестат на право участия.



Окончательное же решение об участниках Второй лиги 19-го июня принято не будет – заседание Комитета по аттестации футбольных клубов решено перенести на более поздний срок.