Днепр выходит из отпуска, но где будет играть – пока неизвестно

20-го июня ФК «Днепр» выходит из отпуска и много футболистов начнут проходить медицинский осмотр, но кто конкретно именно и в какой именно команде, станет известно позже.
Также 20-го июня должен пройти исполком ФФУ, на котором, наверняка, будет обсуждаться ситуация с футбольным клубом «Днепр».
А 23 июня должна состоятся конференция ПФЛ, на которой планируют официально принять в ее ряды клубы, которые получили аттестат на право участия.
Окончательное же решение об участниках Второй лиги 19-го июня принято не будет – заседание Комитета по аттестации футбольных клубов решено перенести на более поздний срок.
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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