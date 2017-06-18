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Динамо отказало Бешикташу в трансфере Виды

Стамбульский клуб предлагал за хорватского защитника 1 миллион евро, Бойко и Озбилиза

  • 18.06.2017 12:02
  • 2614 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Домагой Вида
© ФК Динамо Киев. Домагой Вида

Киевское «Динамо» отклонило предложение стамбульского «Бешикташа» по трансферу Домагоя Виды.

Турки предлагали за хорватского защитника 1 миллион евро и двух игроков – вратаря Дениса Бойко и полузащитника Араса Озбилиза.

Сообщается, что «Динамо» даже не рассматривало данное предложение.

Напомним, контракт Виды с «бело-синими» заканчивается зимой 2017 года. Киевляне хотели бы продлить соглашение, но для 28-летнего хорвата приоритетом является продолжение карьеры в АПЛ.

В текущем сезоне  Вида сыграл в УПЛ 28 мачтей, забил 3 года и отдал 2 аасиста.

Источник — Fotospor

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Комментарии
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 18.06.2017 12:10
    +9
    Игрок ведь толковый если бы не играл в УПЛ то стоил бы в два раза дороже. Посмотришь на трансферный рынок там таких уг за бешеные деньги покупают! А тут очень даже хороший защитник и так дешево!
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    Krasnoyarec
      Krasnoyarec, 18.06.2017 12:14
    +7
    И это здорово - Вида настоящий динамовец! Успехов ему в дальнейшем!
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    Анатолий Чорнобук
    online
      Анатолий Чорнобук, 18.06.2017 13:00
    -1
    Зимою даром піде...
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    saucheur
    online
      saucheur, 18.06.2017 13:12
    +1
    я вообще то всегда считал ,что зима 2017 г это уже в прошлом, оказывается ошибался
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    Ak228
      Ak228, 18.06.2017 13:17
    0
    + тонну хурмы, почему об этом забыли написать!?
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    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 18.06.2017 13:17
    0
    Молодая жена хочет в Париж или Милан, на крайняк в Лондон...
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    llколянll
      llколянll, 18.06.2017 13:21
    +1
    В текущем сезоне Вида сыграл в УПЛ 28 мачтей, забил 3 ГОДА и отдал 2 аасиста. Да он просто красавчик за 28 игр забил 3 года)))))) и отдал 2 асиста)))))
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    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 18.06.2017 13:30
    0
    Мда-а, ніколи не розумів ситуацію, коли трансфер одного гравця оплачують іншими гравцями. Работоргівля якась...
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    Sasha3110
    online
      Sasha3110, 18.06.2017 13:37
    0
    llколянll, 18.06.2017 13:21
    В текущем сезоне Вида сыграл в УПЛ 28 мачтей, забил 3 ГОДА и отдал 2 аасиста. Да он просто красавчик за 28 игр забил 3 года)))))) и отдал 2 асиста)))))
    Вообще-то для центрального защитника єто нормально,он же не под нападающим играет,что должен забивать больше!!!
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