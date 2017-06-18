Динамо отказало Бешикташу в трансфере Виды

Киевское «Динамо» отклонило предложение стамбульского «Бешикташа» по трансферу Домагоя Виды.

Турки предлагали за хорватского защитника 1 миллион евро и двух игроков – вратаря Дениса Бойко и полузащитника Араса Озбилиза.

Сообщается, что «Динамо» даже не рассматривало данное предложение.

Напомним, контракт Виды с «бело-синими» заканчивается зимой 2017 года. Киевляне хотели бы продлить соглашение, но для 28-летнего хорвата приоритетом является продолжение карьеры в АПЛ.

В текущем сезоне Вида сыграл в УПЛ 28 мачтей, забил 3 года и отдал 2 аасиста.