Динамо отказало Бешикташу в трансфере Виды

Киевское «Динамо» отклонило предложение стамбульского «Бешикташа» по трансферу Домагоя Виды.
Турки предлагали за хорватского защитника 1 миллион евро и двух игроков – вратаря Дениса Бойко и полузащитника Араса Озбилиза.
Сообщается, что «Динамо» даже не рассматривало данное предложение.
Напомним, контракт Виды с «бело-синими» заканчивается зимой 2017 года. Киевляне хотели бы продлить соглашение, но для 28-летнего хорвата приоритетом является продолжение карьеры в АПЛ.
В текущем сезоне Вида сыграл в УПЛ 28 мачтей, забил 3 года и отдал 2 аасиста.
Источник — Fotospor
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