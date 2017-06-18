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Волынь может занять место Стали в УПЛ

Судьба клуба из Каменского решится в ближайшие дни

  • 18.06.2017 11:50
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Sport.ua. Владимир Генинсон
© Sport.ua. Владимир Генинсон

Президент УПЛ Владимир Генинсон рассказал, что «Волынь» может остаться в УПЛ, если «Сталь» покинет соревнования.

«По регламенту, который утвержден нами и ФФУ, не должна заходить еще одна команда из первой лиги. Если «Волынь» закроет все свои проблемы, то, в принципе, может остаться именно она. Работает ли она над этим? Да.

Каковы шансы на участие «Стали» в следующем чемпионате Украины? 50 на 50. Если бы спросили ранее, то было бы меньше. Сейчас есть подвижки. Если договорятся, то клуб будет существовать. Они ищут рефинансирование. Спонсор клуб не бросил. На текущий момент у собственника нет средств, чтобы финансировать клуб на уровне Премьер-лиги», – сказал Генинсон.

Напомним, судьба «Стали» решится до 21 июня.

Источник — ТК Футбол

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