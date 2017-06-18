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Мариуполь выбрал новую эмблему клуба

Звершилось голосование за официальный логотип команды

  • 18.06.2017 10:39
  • 1227 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Мариуполь
© ФК Мариуполь

ФК «Мариуполь» обрел свое новое лицо — официальный логотип. На сайте клуба завершилось голосование, посвященное выбору новой эмблемы для футбольного флагмана Приазовья.

Более 65% респондентов (в опросе приняли участие около 4 тыс. уникальных посетителей сайта команды) отдали свои голоса за третий из предложенных вариантов.

Источник — ФК Ильичевец

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Комментарии
    ivangroznii
      ivangroznii, 18.06.2017 11:45
    -1
    Надеемся,что она засветится в Лиге Чемпионов
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