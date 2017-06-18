Мариуполь выбрал новую эмблему клуба

ФК «Мариуполь» обрел свое новое лицо — официальный логотип. На сайте клуба завершилось голосование, посвященное выбору новой эмблемы для футбольного флагмана Приазовья.
Более 65% респондентов (в опросе приняли участие около 4 тыс. уникальных посетителей сайта команды) отдали свои голоса за третий из предложенных вариантов.
Источник — ФК Ильичевец
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